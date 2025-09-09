黃金新天價！一盎司突破3600美元 是曇花一現或持續走高？

在全球經濟充滿不確定性的當下，黃金再次成為投資市場的焦點。從美國就業數據疲軟、聯準會（FED）降息預期升溫，到各國央行持續增持黃金，金價一路飆升至歷史新高，刷新投資人對「避險資產」的認知。





金價衝出新天價！8日國際黃金現貨每盎司突破3600美元，甚至一度衝破3610美元。

近日黃金走多，跟美國勞動數據不振有關。上週五晚間美國公布8月非農就業人數新增2.2萬人，與市場預期的7.5萬人及前值7.3 萬人相差甚遠；且6月就業人數修正增減數為 ─1.3萬人，更是自2020年後首次出現就業人數萎縮。此外，失業率升至4.3％，創近4年來新高。

美國勞動數據不振，9月降息機率大增

美國勞動市場明顯降溫，市場預期9月降息機率大升，美國十年期公債殖利率應聲下滑，激勵黃金現貨價格一路上衝，迭創歷史新高。

金價再突破天花板，恐怕不只是曇花一現。黃金是今年來表現最強勁的大宗商品之一，繼去年上漲27％，今年則已漲了37％，主因全球政經局勢動盪、美元疲軟、聯準會降息預期原因所致，如今很可能站穩3600美元大關。

推動漲勢的動能來自各國央行持續買進黃金，以及市場押注聯準會（FED）將啟動降息。美國總統川普近來想要插手控制聯準會，包括將理事庫克解職，也加速了金價漲勢。

高盛喊金價上衝5000美元

高盛證券分析師更表示，如果聯準會的信用受損，投資人只要將一小部分的資金從美債轉向黃金，黃金就可能飆升至近5000美元。

高盛的報告提出了幾種可能的情境，基本情境是金價到2026年中將漲到4000美元，若是出現極端風險情境則為4500美元。此外，只要1％的民間持有美債資金轉為流向黃金，估計金價就可能飆升至近5000美元，「因此，黃金依然是我們在商品領域最具信心的做多建議。」

黃金價格愈來愈高，許多人望金價興嘆，不過小資族入手黃金現貨更容易了！統計至9/3，櫃買中心的「黃金現貨交易平台」日均值來到新台幣2629萬元，相較去年大幅成長近3倍，9/一成交金額再次突破億元。櫃買中心表示，今年以來已有7個交易日，黃金現貨成交金額超過1億元以上。

10月起，黃金現貨交易平台單位縮小為「1台錢」

櫃買中心表示，透過黃金現貨交易平台買賣黃金現貨，不需額外開設新的帳戶，交易流程原則上與買賣上市櫃及興櫃股票一模一樣。目前登錄在黃金現貨平台的兩檔黃金現貨分別為「台銀金（代號：AU9901）」及「一銀金（代號：AU9902）」，由臺灣銀行及第一商業銀行擔任造市商。

由於近年來黃金交易價格持續上漲，為降低投資門檻，櫃買中心已報經主管機關同意，自今年10/1起，將該平台最小交易單位由「1台兩」（37.5公克）縮小為「1台錢」（3.75公克）。投資人若想參與黃金現貨投資，將可以1台錢為單位進行下單，方便小資族及年輕人將黃金納入資產配置。

美元走弱預期，使各國瘋搶黃金

富達國際基金經理Ian Samson表示，美國經濟將在未來數月放緩，甚至出現停滯性通膨，因此對黃金前景持正面態度；利率下降、通膨停滯且增長疲弱等多重因素環境有利於黃金表現。此外，美元作為黃金的主要避險競爭對手，美元走弱將進一步支持黃金價格；美國預算赤字持續擴大，引發貨幣貶值疑慮，進一步加強黃金的長期投資價值。

同時，各國外匯存底管理機構仍持續買入黃金，包括中國大陸、印度及土耳其等多個地區正結構性地增持黃金，以分散對美元的倚賴。由於不涉及各國政府本身的財政信用風險，黃金一直是分散化投資與保值工具的選項之一；且黃金供應量非常有限，故投資組合部位稍有增加，就可能對市場造成影響。

