快訊

門反鎖一整晚…高雄麥當勞驚見男屍 台積電外包員工陳屍廁間

銅板美食撐不住！「晴光紅豆餅」宣布10月15日起漲價 網喊：小確幸沒了

藝能界牽線 卓君澤成李洋機要秘書關鍵原因曝光

日本政局變動 瀚亞：中期聚焦企業基本面

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
日本兩位潛在候選人各項政策比較表。資料來源：瀚亞投信
日本兩位潛在候選人各項政策比較表。資料來源：瀚亞投信

日本前首相石破茂9月7日正式宣布請辭，潛在接班人選眾多。市場對此消息反應正面，反映出對財政擴張預期升溫。瀚亞投信指出，考量潛在候選人高市早苗的強勢地位，以及執政聯盟可能需與主張擴張財政的在野黨合作推動新法案，市場對未來政策走向保持關注。

根據多項民調顯示，前經濟安全保障大臣高市早苗與現任農林水產大臣小泉進次郎呼聲最高。自民黨接下來將決定採用正常或簡化的選舉程序，目前跡象顯示將進行完整的正式選舉，預計於10月展開。

瀚亞投信表示，消息公布後，金融股表現相對穩健。儘管高市曾支持日本央行降息，市場對金融板塊反應冷淡，顯示市場認為日本央行政策仍將以經濟數據為依據，而非政治變動，石破茂請辭亦不至顯著改變利率路徑。日圓兌美元匯率變動不大，仍維持在147至148之間盤整。市場共識認為，若高市當選自民黨總裁，日圓可能走弱；若小泉勝出，日圓則可能維持穩定或略為升值。

部分市場人士指出，高市偏好擴張財政，可能利多不動產與建設類股；其支持核能立場亦可能有利部分電力與天然氣公司。不過，目前仍難以判斷這些機會是否具備可持續性，政治局勢仍在發展中。

瀚亞投信強調，從過往經驗來看，政治事件通常不會創造結構性投資機會，日股短期內可能因政治不確定性而出現波動。投資角度仍應聚焦中期具潛力的被低估企業。

展望2026年，日本企業獲利有望更為強勁，日股的投資價值與成長性不亞於美股。企業本身的獲利能力將比指數漲幅更具意義，主動型投資人可透過由下而上的研究展現選股價值。

日圓 日本央行

延伸閱讀

日相請辭效應…下月難升息 自民黨黨魁選舉10月4日舉行

日本上季GDP成長 優於預期

陸學者：石破茂緩和中日關係 強硬派上台恐再陷緊張

石破茂請辭 日圓走貶、日股收紅

相關新聞

外資、出口商力道加持 新台幣早盤勁升1.27角 午盤收30.395元

外資、出口商力道加持，新台幣今日早盤勁升，中午收在30.395元，升值1.27角。匯銀主管表示，外資對台股青睞有加，加上...

黃金新天價！一盎司突破3600美元 是曇花一現或持續走高？

在全球經濟充滿不確定性的當下，黃金再次成為投資市場的焦點。從美國就業數據疲軟、聯準會（FED）降息預期升溫，到各國央行持續增持黃金，金價一路飆升至歷史新高，刷新投資人對「避險資產」的認知。

五大代銷曝房貸鬆綁推案「毫無反應」 專家點關鍵原因

行政院宣布新青安房貸排除銀行法天條管制後，營建股聲大漲，業者一片看好，不過馨傳不動產查訪北中南五家大型代銷，新青安放寬首...

銀樓舊金換現金 交易熱絡

美國聯準會（Fed）降息在即，帶動國際金價飆高，國內銀樓牌告價昨（8）日來到每錢13,680元，創四個月新高，雖然尚未突...

台幣連三升 累計漲2.06角

美元指數走弱的背景下，台北外匯市場新台幣兌美元昨（8）日收盤30.522元，升9.3分，成交金額合計18.675億美元，...

壽險報喜 保單解約潮放緩…前七月現金淨流入擴大至400億元

壽險保單「解約潮」緩解，根據保發中心發布的最新統計，7月壽險總保費收入2,067.2億元，保險總給付1,836億元，形成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。