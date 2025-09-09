日本政局變動 瀚亞：中期聚焦企業基本面

日本前首相石破茂9月7日正式宣布請辭，潛在接班人選眾多。市場對此消息反應正面，反映出對財政擴張預期升溫。瀚亞投信指出，考量潛在候選人高市早苗的強勢地位，以及執政聯盟可能需與主張擴張財政的在野黨合作推動新法案，市場對未來政策走向保持關注。

根據多項民調顯示，前經濟安全保障大臣高市早苗與現任農林水產大臣小泉進次郎呼聲最高。自民黨接下來將決定採用正常或簡化的選舉程序，目前跡象顯示將進行完整的正式選舉，預計於10月展開。

瀚亞投信表示，消息公布後，金融股表現相對穩健。儘管高市曾支持日本央行降息，市場對金融板塊反應冷淡，顯示市場認為日本央行政策仍將以經濟數據為依據，而非政治變動，石破茂請辭亦不至顯著改變利率路徑。日圓兌美元匯率變動不大，仍維持在147至148之間盤整。市場共識認為，若高市當選自民黨總裁，日圓可能走弱；若小泉勝出，日圓則可能維持穩定或略為升值。

部分市場人士指出，高市偏好擴張財政，可能利多不動產與建設類股；其支持核能立場亦可能有利部分電力與天然氣公司。不過，目前仍難以判斷這些機會是否具備可持續性，政治局勢仍在發展中。

瀚亞投信強調，從過往經驗來看，政治事件通常不會創造結構性投資機會，日股短期內可能因政治不確定性而出現波動。投資角度仍應聚焦中期具潛力的被低估企業。

展望2026年，日本企業獲利有望更為強勁，日股的投資價值與成長性不亞於美股。企業本身的獲利能力將比指數漲幅更具意義，主動型投資人可透過由下而上的研究展現選股價值。