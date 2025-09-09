五大代銷曝房貸鬆綁推案「毫無反應」 專家點關鍵原因

行政院宣布新青安房貸排除銀行法天條管制後，營建股聲大漲，業者一片看好，不過馨傳不動產查訪北中南五家大型代銷，新青安放寬首周假日市況「毫無反應」，整體來客量與成交組數與前一周持平，市況依舊低迷。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，雖然不少案場在上周星期四、星期五積極call客，可是多數消費者並無意願出門看房子，他表示，消費者是連去接待中心看房子都不肯，更遑論買房了。

何世昌表示，從各大代銷獲得的資訊，消費者反映冷淡，大致可歸納三大主因：

一、懷疑政府鬆綁是玩真的

最多消費者表示，政府先前已經喊過好幾次，可是貸款的問題還是存在，就怕發生「狼又來了」的情況。消費者普遍說，進場買房如果借不到錢，就會賠了夫人又折兵，想再等一陣子，觀察看看房貸問題有無解決、或者政府出現更實際的作為之後再說。

二、央行臉色比較重要

部份消費者說，很怕央行又打房，而且央行沒鬆綁房貸管制，所以不會急著出手。另有消費者回覆，官員的話不清楚真偽，還是以央行態度為主，等第三季理監事會議後再決定。

三、民俗月不急著看房。今年民俗月較晚，少部份消費者說要忙中元普渡，而且現在市場不好，不急於在上星期看房子。

何世昌表示，第三點有點牽拖，前幾年就算是鬼月，案場依然人聲鼎沸。第一、第二點才是關鍵，「政府是否玩真的？」成為民眾心中疑慮；未打消疑慮之前，消費者還是維持觀望姿態不變。

他表示，消費者眼中「只認定央行」，這就有點尷尬，或許，行政院需要更實際的作為，才能說服民眾「政府是玩真的」。