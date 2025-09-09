外資、出口商力道加持 新台幣早盤勁升1.27角 午盤收30.395元

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
外資、出口商力道加持，新台幣早盤勁升1.27角，中午收在30.395元。 圖／本報資料照片
外資出口商力道加持，新台幣今日早盤勁升，中午收在30.395元，升值1.27角。匯銀主管表示，外資對台股青睞有加，加上先前新台幣走貶，出口商資金匯回，近日加速拋匯，相當於兩股力道聯袂出擊下，新台幣表現亮眼。

上周外資買超台股17億美元，今年以來轉為淨流入，顯見台股對外資極具吸引力，也帶動新台幣走強，匯銀主管指出，匯價升值受到外資熱錢影響最大，此外，新台幣先前一度貶值到30.7元，對於上半年被匯價痛擊的出口商來說，「是難得的甜甜價」，所以從上周起，陸續有出口商拋匯，更帶動新台幣回升。

不過，匯銀主管分析，新台幣升貶仍要看中央銀行臉色，如果升貶過快，央行一般會出手適度調節，「所以收盤前再看會比較準」，預計30-31元之間仍是新台幣短期震盪區間。

