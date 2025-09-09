遠東銀行運用AI 創新虛實金融體驗打造十樂 AI 元宇宙 獲四大獎肯定

快訊

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

根據國際研調機構Statista調查，至2030年全球AI市場規模將達8000億美元，遊戲娛樂及虛擬金融為主要應用場景，遠東銀行（2845）以其前瞻性且創新的「十樂AI元宇宙」虛實金融體驗，分獲國際《財資雜誌》The Asset「財富管理銀行最佳品牌形象獎」與《卓越雜誌》卓越銀行「最佳品牌形象獎」、「最佳財富管理」和「最佳AI創新獎」等四大獎項肯定，展現遠東銀深度整合元宇宙沉浸式金融服務與永續理念，成為台灣財富管理及數位升級創新的典範。

遠東銀總經理周添財表示，遠東銀洞悉元宇宙的發展前景，2022年即結合多項先進科技技術，打造「十樂元宇宙」的虛實金融生態系，首創多項虛擬金融場景，並導入AI智能助理，強化客戶在元宇宙中的參與度與品牌黏著度。

2024年持續升級推出「十樂元宇宙2.0」，設四大金融奇幻場景與虛擬分行，在元宇宙空間裡，客戶可在以ESG永續理念打造的樂益分行，玩遊戲任務持續認識遠銀的環保行動;樂富分行則以浩瀚宇宙風格為主軸，設計搜集寶物與養寵物功能。在每間虛擬分行中均設有廣告燈箱、布告欄、VIP室與金融講座直播區，結合無紙化與線上服務，讓客戶不受場域限制隨時隨地享受金融服務。

為鼓勵客戶體驗，十樂元宇宙於父親節、中秋節與聖誕節等推出季節性行銷活動，完成指定任務送好禮，更在今夏推出數位開戶任務，透過元宇宙App參與金融任務並獲取點數獎勵，兼具趣味性與實用性。

多數用戶反饋表示透過「十樂元宇宙2.0」沉浸式互動，對金融知識及永續理念有更深的認識與共鳴。因其卓越的數位金融體驗，遠東銀於今年3月受邀參加「SmartZero City 2025智慧城市論壇」，分享於數位金融服務的具體減碳行動與成果。

周添財表示，銀行服務將不侷限於實體空間，元宇宙的布局不僅是科技創新，更是品牌與服務的全面升級，此次獲獎肯定了遠銀團隊的卓越努力與願景實踐，但不以此滿足，未來在元宇宙中可以完成更多銀行服務，持續汲取用戶回饋做為創新元宇宙的重要動力，提供更有趣的金融服務體驗，展現遠銀財富管理十樂品牌價值中「樂創」的精神。

元宇宙 遠東銀行 財富管理

