降息預期美元轉弱 投資外幣定存可搭配澳幣、高利1個月期3.9%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

除了美元高利定存，銀行也有針對澳幣推出高利定存專案，澳幣定存1個月期優惠年利率3.9%、在美國降息預期大幅升高，澳幣兌美元出現反彈且澳洲央行降息預期下降之下，銀行推澳幣高利定存提供美元以外的多元幣別選擇。

王道銀行（2897）近期推出澳幣高利定存專案，共有兩種天期可選，分別為澳幣定存1個月期優惠年利率3.9%、3個月期優惠年利率3.7%優惠。這也是王道銀行首次推出澳幣定存優惠方案，自即日起至11月28日15:30止，王道銀行提供所有客戶適用的澳幣高利定存1個月期年利率3.9%及澳幣定存3個月期年利率3.7%，單筆起存金額為澳幣1,000元，單筆上限為澳幣10萬元，每人最多可存30筆。

