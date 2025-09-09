快訊

蘋果發表會周三凌晨登場！iPhone 17共11大新品預測 親民款智慧手錶改版

RIAT航展／丹麥F-16A特技最後一舞 高速慢滾的舉重若輕

運動部正式揭牌、首任部長李洋布達 前主播卓君澤任機要秘書

外資熱錢回流 新台幣開盤後升破30.4元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台股在9月初受外資青睞，上周單周獲外資買超17億美元，今年來也從淨流出轉為淨流入18億美元，在外資熱錢回流下，新台幣近一周呈走升趨勢。今早新台幣匯價以30.5開盤，升值2.2分。隨後15分鐘內，新台幣再升破30.4元，最高來到30.395元，勁揚1.27角。

金融人士表示，雖然華爾街主要指數上周自盤中歷史新高回落，主要受8月非農就業報告顯示新增就業僅22,000人，遠低於市場預估的75,000人；不過美國企業獲利超乎預期，第2季企業獲利年增11%，大幅超出原先預期的4%，而有六成的企業財報超出預期，僅有9%低於預期，均是過去25年少見的現象，顯示美國經濟韌性較預期佳。在AI趨勢推動下，美股有機會走出慢牛格局。

由於台股和美股連動性高，新台幣匯價應留意近期熱錢動向。

外資 新台幣 美國經濟

