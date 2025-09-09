推廣非現金交易 元大銀行數位支付回饋起跑

隨著行動支付在台灣的普及，越來越多消費者開始依賴非現金交易，透過行動銀行APP的即時交易紀錄與提醒，有效提升財務管理效率，降低現金交易風險。為推廣數位金融應用、鼓勵民眾善用行動支付，享受便捷安全的支付體驗，元大銀行自2025年9月1日起推出「數位支付 禮遇回饋」活動。

此次活動不僅能回饋客戶的日常消費，更能推廣數位支付的便利性與安全性。透過「購物、繳費、繳稅」全場景覆蓋，客戶可一站式享受即時、無現金的交易體驗，希望藉由實際消費誘因，帶動大眾習慣數位支付模式，提供民眾更多元的選擇，同時降低紙本帳單與現金流通對環境的消耗，呼應ESG永續金融的願景。

元大銀行自2025年9月1日起推出「數位支付 禮遇回饋」活動，凡符合資格的客戶，於活動期間透過元大行動銀行APP使用「台灣Pay」掃碼功能完成指定任務，即可獲得新臺幣100元數位券回饋，三項任務合計最高可享300元數位券。此次活動將分別涵蓋購物、繳費與繳稅三大生活場景，讓客戶在日常消費中輕鬆賺回饋，數位生活更便利，回饋名額有限，送完為止。