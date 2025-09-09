新安東京海上產險 TCFD 報告書評鑑績優 獲產險業前25%

由國立政治大學企業永續管理研究中心5日舉辦「第二屆氣候相關財務揭露(TCFD)報告書評鑑頒獎典禮暨研討會」。新安東京海上產險於本次評鑑中脫穎而出，榮獲產險業排名前25%的「績優及進步卓越」肯定，更因報告書內容的完整性與前瞻性獲主辦單位高度青睞，成為少數獲邀產險業之一，於研討會中分享TCFD報告書的撰寫亮點與心得經驗，與業界先進精英交流永續發展之道。

新安東京海上產險總經理賴麗敏於研討會分享指出，公司已成功將氣候風險管理從「合規導向」轉型為「內部驅動」，此一轉變關鍵在於透過系統化的風險辨識與情境分析，就從辨別及分析實體風險(如極端氣候對營運與業務的衝擊)與轉型風險(如政策、市場變化對投資與業務的影響)，並據此發展具體調適策略。

另為強化分析品質，公司積極建立資料與預測控管機制，整合外部災害潛勢資料、風險模擬工具與巨災模型，針對龐大的保單資料進行分析，大幅提升風險辨識與評估的準確度與決策的即時性，優化風險監控程序，有效協助企業面對氣候風險挑戰，打造韌性營運體質。

面對綠色低碳轉型趨勢，新安東京海上產險積極以保險專業回應市場需求。在綠色保險商品方面，積極參與離岸風電、太陽能設備及共享經濟等新興領域的保險保障，為台灣關鍵產業的綠色轉型提供風險後盾。

在內部營運方面，公司大力推動數位賦能，建置「車險賠案電子化影像管理及電子簽核系統」，將傳統用紙量大的車險理賠作業全面無紙化。2024年，電子保單使用件數已突破324萬件，數位續保通知與強制電子式保險證的推行，不僅大幅節省印刷成本，更具體實踐節能減碳，降低環境負擔。

新安東京海上產險的永續藍圖與日本母公司「東京海上集團」同步，積極回應「採取氣候行動」、「加強災害韌性」及「保護自然環境」三大重大議題。未來將借重母集團在綠色轉型(Green Transformation，GX)的全球領先經驗與資源，加速開發綠色創新商品，為台灣企業提供更全面的永續風險解決方案，與客戶、社會共同實現綠色願景，創造穩定共好的永續價值。