央行放寬換屋族售屋限期 只延半年恐怕不夠

央行宣布放寬換屋族切簽結書的售屋期限，從原本的1年延長6個月至18個月，對此業界人士指出，儘管該措施算是央行面對民怨時至少已有作出回應，但效果有限，一是市場仍處於「房貸荒」狀態，延長6個月能否有助改善現狀，現在有變數，另一個則是在房貸荒之下，銀行還得去查看18個月之後民眾是否完成賣屋，這使第一線的人員仍然承作的興趣缺缺，使想換屋的依然借不到房貸。

住商不動產企劃室執行總監徐佳馨指出，她認為若能延長至3年，比較有助解決問題，一來是三年的話正好借款人的寬限期滿，相對成交機會較大，另一方面是第一線人員通常在銀行的輪調制度下，由於三年之後可能換到其他分行或部門，不用再去檢視該案的借款人是否已完成賣屋，因此承作意願相對會較高。

大型行庫主管則指出，央行願意把賣屋期限，從原本只有1年，再延長6個月，的確有注意到換屋族的民怨，尤其是對這一、二個月面臨時限的民眾，最能受惠，至少可再因此得到半年的空間來賣房，但另一方面，得看市場上的房貸荒紓解的速度，除了大型行庫優先貸放首購族的新青安之外，還有很多與整批性分戶房貸相關的非新青安的自住戶、首購族房貸等著要放，之後才輪到中古屋，因此，中古屋的購屋者要取得房貸，較新成屋仍相對吃虧，這也使得作為簽下切結書的換屋族賣方，能否在未來半年內能順利完成賣屋，仍大有變數，除非房貸荒在這半年能有效改善，或許有點幫助。

而在這次央行延長6個月的決策來看，金融圈人士觀察，倘若房市這半年的交易量仍低迷、房貸荒仍持續，央行屆時不無可能再延長半年。據知情的金融圈人士指出，央行先前在內部決策時，包括延長半年、一年，或是二年各種版本或討論都有，但央行最後決定先延半年，也是保留可觀察政策成效的空間，另一方面也怕被外界質疑會否鬆綁幅度太大，因此最後先延長半年試試看，尤其央行特別把可適用的換屋族房貸申請時間，回溯至去年的9月20日，目標就是瞄準這一群即將在最近面臨切結書一年大限的民眾，避免換屋民眾因為卡在大限而不得不賤賣房屋，或被銀行收回數百萬的資金產生周轉困難等後遺症，引爆更大的民怨。