台幣連三升 累計漲2.06角

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

美元指數走弱的背景下，台北外匯市場新台幣兌美元昨（8）日收盤30.522元，升9.3分，成交金額合計18.675億美元，新台幣連三升，累計上漲2.06角。匯銀人士指出，外資連續五個交易日買超，台股有向25,000點關卡叩關的氣勢，使得短線台幣偏升走勢；下一波觀察聯準會利率會議，倘若釋放鴿派訊號，美元恐續跌。

美國公布的8月非農就業報告低於市場預期，市場投資人押注聯準會9月篤定降息，國際美元應聲下挫。新台幣兌美元昨天開盤價為30.6元，一度升破30.5元來到30.454元。據央行統計，昨日美元指數下跌0.49%，主要貨幣對美元多數升值，其中日圓升值0.46%最強勢，星元升0.33%、新台幣升幅0.3%、韓元升0.15%，人民幣則小升0.07%。至於歐元也大幅升值0.46%。

匯銀交易員表示，昨日因外資匯入，新台幣盤中一度升破30.5元，但下午盤在央行進場調節，讓升值幅度收斂至1角以內，終場守住30.5元信心關卡，升9.3分。

匯銀 新台幣

