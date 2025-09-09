銀樓舊金換現金 交易熱絡

美國聯準會（Fed）降息在即，帶動國際金價飆高，國內銀樓牌告價昨（8）日來到每錢13,680元，創四個月新高，雖然尚未突破4月中13,850元高點，不過銀樓業者看好，接下來突破歷史新高非難事。

銀樓業者表示，此波受到Fed降息在即，國際金價屢屢突破新高，倫敦金價已來到每英兩3,600美元，亞洲金價也維持在3,500美元價位不墜，都讓銀樓牌告價一路攀升，業者表示，近一個月舊金換現金，明顯增加，連帶飾金買氣跟著暢旺。

台北市金銀珠寶公會副理事長石文信昨日表示，預計國際金價來到3,700美元不是問題，目前許多投資機構已看到每英兩4,000美元以上。

銀樓業者表示，雖然金價節節高升，但看好未來漲勢仍大，仍有不少投資人搶進，不論是購買金條、金塊，連一般的飾金，也有人追捧，主打的就是買了放著不會賠錢，目前市場看好年底還有一成的漲勢，支撐黃金相關商品買氣不墜。