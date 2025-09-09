南山加入 GAIP 組織

南山人壽長期深耕本地保險產業，與全球亞洲保險合作夥伴組織（Global Asia Insurance Partnership，簡稱GAIP）理念高度契合，宣布正式成為GAIP組織的一員，與跨國的產官學夥伴攜手，縮小亞洲的保障缺口，專注於區域內的應用研究、知識分享與人才培育，共同打造更具風險韌性的亞洲市場。

GAIP是一個橫跨亞太地區，由保險產業、政策制定機構、監理單位及學術界共同參與的合作平台，其核心使命包括縮小亞太地區的保障缺口、提升區域風險韌性、以及發展人才。GAIP的重要任務之一，就是推動保險產業的人才培育（Talent Development），透過各式活動與倡議，培養並壯大具備專業技能的保險人才隊伍，推動職業發展，並協助在新興領域進行技能提升。

南山人壽長期投注資源培育產業未來人才，加入GAIP，除了可參與GAIP所舉辦之論壇、研討會及專業培訓，有助於人才發展與專業知識深化，亦可提升自身在亞洲地區保險政策討論中的參與度與影響力，並可應用GAIP研究之風險模型與預測工具，促進創新保險商品之開發。

GAIP執行長鄭敏紅表示：「我們期待與南山人壽攜手，在保障缺口、健康與養老、氣候變化與科技等GAIP的戰略重點領域，推動具體而有意義的影響，持續提升亞洲的風險韌性。」

南山人壽總經理范文偉也指出：「南山人壽非常榮幸成為台灣首家加入GAIP的保險公司。這一重要的里程碑，不僅展現了我們對強化風險管理與產業合作的承諾，也凸顯了我們致力於提升亞洲保險業韌性的決心。我們期待能與GAIP的各方夥伴積極交流，共同分享寶貴見解，並攜手應對影響客戶、社會與整體產業的重要及新興風險。」

南山人壽能夠加入GAIP，說明南山人壽在亞洲保險業中，其保險專業度、創新度、風險管理以及人才培育領域已具相當水準，與亞太多個國家地區站在同一視野、展望未來的無限可能。