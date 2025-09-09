聽新聞
0:00 / 0:00

國泰世華財管勇奪三大獎

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
國泰世華銀行獲得《財資雜誌》（The Asset）三項大獎肯定，由國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢（右起）、私人銀行執行長傅伯昇、協理張秋珍親赴香港領獎。國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行獲得《財資雜誌》（The Asset）三項大獎肯定，由國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢（右起）、私人銀行執行長傅伯昇、協理張秋珍親赴香港領獎。國泰世華銀行／提供

國泰世華銀行憑藉卓越的資產管理服務，再次贏得國際大獎肯定，國際指標性財經媒體《財資雜誌》（The Asset）5日於香港舉辦「The Asset Triple A Private Capital Awards 2025」頒獎典禮，國泰世華銀行一舉榮獲「最佳財富管理銀行」、「台灣最佳私人銀行–高淨值資產客戶」及「台灣最佳私人銀行家」三項大獎。

國泰世華銀行目前擁有超過1,100萬名客戶，其中資產達300萬元以上的財富管理客戶逐年成長，2025年上半年稅後純益達234億元，續創同期新高，年增16%；財富管理手續費收入亦成長逾30%，展現長期深耕高資產與財管服務的專業實力，獲得市場高度肯定。

在財富管理方面，國泰世華銀行持續突破傳統框架，積極與國外大型私募資產管理公司合作引進產品，以滿足高資產客戶多元化的投資需求。商業策略運用大數據進行精準客群分析，串聯線上與實體通路，打造個人化財富管理體驗；除為客戶進行完善資產管理規劃，面對日益猖獗的詐騙情事，國泰世華透過數位科技強化詐欺偵防機制，建構金融安全防線，守護客戶資產。今年第1季不僅「高資產客戶數」年成長率突破20%，財富管理「客戶總資產」與「客戶數」亦穩定攀升，為連續兩年榮獲「最佳財富管理銀行」奠定紮實基礎。

此外，國泰世華私人銀行連續第五年蟬聯「台灣最佳私人銀行–高淨值資產客戶」，私人銀行執行長傅伯昇更憑藉著多年深耕台灣私人銀行的專業與領導力，於本次同時獲頒「台灣最佳私人銀行家」。國泰世華私人銀行持續落實「立足台灣、放眼亞洲」願景，透過台灣、香港、新加坡三地串聯，提供一站式跨境資產整合服務。自2023年起持續深化與國際頂尖私募夥伴的合作，引進多元化的海外另類投資產品；今年亦領先同業，成為首波進駐高雄亞洲資產管理專區的民營銀行之一，開辦21項創新試辦業務，攜手集團共同建構跨境資產管理服務。

展望未來，國泰世華銀行將持續結合集團資源，拓展亞洲市場版圖，以穩健策略結合國際視野，兼顧創新開展，陪伴每位客戶把握金融市場契機，實現人生各階段理財目標。

資產 客戶 財富

延伸閱讀

中信銀奪財管六獎項

國泰世華銀行推《固定收益》、《另類投資》雙指南 強化長期投資視野

國泰世華推出固定收益、另類投資雙指南 高資產專屬投資工具書

國泰世華銀行推出《固定收益》與《另類投資》雙指南 助強化投資視野

相關新聞

壽險報喜 保單解約潮放緩…前七月現金淨流入擴大至400億元

壽險保單「解約潮」緩解，根據保發中心發布的最新統計，7月壽險總保費收入2,067.2億元，保險總給付1,836億元，形成...

銀樓舊金換現金 交易熱絡

美國聯準會（Fed）降息在即，帶動國際金價飆高，國內銀樓牌告價昨（8）日來到每錢13,680元，創四個月新高，雖然尚未突...

台幣連三升 累計漲2.06角

美元指數走弱的背景下，台北外匯市場新台幣兌美元昨（8）日收盤30.522元，升9.3分，成交金額合計18.675億美元，...

獲利揭曉！元大金前八月每股純益1.75元 玉山金1.44元

元大金控昨（8）日公布前八月稅後純益突破200億元大關，達232.7億元，每股稅後純益（EPS）為1.75元；玉山金控前...

國泰世華財管勇奪三大獎

國泰世華銀行憑藉卓越的資產管理服務，再次贏得國際大獎肯定，國際指標性財經媒體《財資雜誌》（The Asset）5日於香港...

凱基壽推進友善金融

轉身、開門、低頭操作手機，這些日常小動作，都可能是高齡或身心障礙族群的挑戰。凱基人壽深化由上而下、重視金融友善的組織文化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。