獲利揭曉！元大金前八月每股純益1.75元 玉山金1.44元

元大金控（2885）昨（8）日公布前八月稅後純益突破200億元大關，達232.7億元，每股稅後純益（EPS）為1.75元；玉山金控前八月稅後純益達233億元，創歷年同期新高，年增26.21%，EPS為1.44元。

元大金控8月自結稅後純益38.3億元，月增19.1％、年增73.2％，主要受惠於證券子公司與銀行子公司獲利挹注，累計今年前八月稅後純益為232.7億元，年減5.6％，EPS為1.75元。

元大金控主要獲利引擎之一的子公司元大證券的稅後純益為24.7億元，累計前八月稅後純益為140.1億元，年增3％。元大金控指出，因台股8月日均量達5,927億元，證券子公司創下今年新高，帶動證券經紀手續費收入。另一大獲利引擎元大銀行8月稅後純益為10.7億元，年增51.8％，累計前八月稅後純益為74.6億元，年增7.45％。元大金控表示，其主要獲利來源為利息淨收益及財管手續費收入。

主要金控獲利

子公司元大人壽8月因新契約業務量成長致保單相關成本上升，且避險成本居高不下，雖有穩定的經常性收益，稅後損益仍小幅淨損0.4億元，累計前八月稅後純益為0.2億元。

玉山金控8月稅後純益30.9億元，累計稅後純益233億元，創歷年同期新高，較去年同期增加26.2%， EPS為1.44元。今年以來玉山每月獲利均持續創高，獲利基盤穩步擴大，主要子公司玉山銀行累計稅後純益225.4億元，較去年同期增加30.79%，本月淨利息收入較上月持平；手收增加、累積年成長8.9%，其中財管手收達雙位數成長；其他收入較7月減少主因6、7月現金股利收入高峰，總計三大主要收益來源較7月微減1%。

玉山證券單月稅後純益3.1億元，累積稅後純益14.9億元，較去年同期略為衰退主因今年台股成交量減少，致影響經紀手續費收入。玉山創投累積獲利3.1億元；保德信投信1.1億元。由於玉山金是於7月1日正式交割取得保德信投信91.19954%持股，8月依持股比例認列投資利益0.2億元，累積認列利益0.36億元。