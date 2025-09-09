聽新聞
壽險報喜 保單解約潮放緩…前七月現金淨流入擴大至400億元

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北報導
保單示意圖。圖／AI生成
保單示意圖。圖／AI生成

壽險保單「解約潮」緩解，根據保發中心發布的最新統計，7月壽險總保費收入2,067.2億元，保險給付1,836億元，形成231.2億元淨流入，連兩個月淨流入，顯示民眾保單解約潮有和緩趨勢。累計今年前七月現金淨流入擴大至400億元。且保險給付件數在6月創下今年新高後，7月給付件數減少至462.9萬件。

保發中心數據顯示，7月壽險總保費收入達2,067.2億元，保險總給付1,836億元，形成231.2億元淨流入，累計今年前七月壽險保費收入累計15,248.3億元，總給付達14,848.6億元，前七月現金淨流入399.8億元；值得注意的是，保險給付件數在6月達519.8萬件創下今年新高後，7月給付件數減少至462.9萬件，前七月保險給付件數達3,271.8萬件。

對此，壽險業者指出，一般而言，6月份的保費收入跟保險給付都會比7月高，主因是通常若有新法令，多會在7月適用，因此6月壽險業容易會遇到停售效應，就導致7月的保費收入和給付金額、件數整體呈現下降。

在保單解約方面，壽險業高層表示，近二年的保單解約潮主要是因為升息的原因，大批民眾紛紛解掉手中的壽險保單尤其是美元保單，將資金轉投入美元定存或債券賺取更高報酬；而今年3月至5月之所以會出現「入不敷出」的情形，主要是因為匯率變動，不少人手中持有當年27至28元新台幣兌換1美元時買的保單，這六、七年時間也賺到利息，遇到31元新台幣兌換1美元時再賣掉，賺取匯差，而近期新台幣走勢緩和，解約潮也跟著減少。

另一位壽險業高層分析，6、7月的保費收入都回升至2,000億元之上，有三個原因，第一是壽險公司大量推出短天期商品，帶動新契約保費成長；第二是金融投資市場表現不錯，帶動投資型上品銷售；第三是壽險公司因應接軌，需要足夠的現金流，積極推動利變型商品與分紅商品，甚至拉高業務獎勵，因此保費收入有所回升。

但該高層指出，儘管現在看起來情況有所好轉，但2023年現金淨流出2,174億元，2024年現金淨流出達2,695億元，即使今年回補一些，但還有將近4,000億的缺口，壽險業不能以為危機就此度過，接下來仍需謹慎經營，面對未知的挑戰。

