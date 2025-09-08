為何出手救換屋族？延長賣屋期限 央行親揭兩大原因

為兼顧房市信用管制目的、及實質換屋自住者需求，央行8日宣布換屋族出售舊屋的期限，從目前一年延長到18個月，並回溯到2024年9月20日（含）後的貸款案件全都適用，銀行圈認為，此舉有助換屋族順利出售舊屋、緩解資金壓力。

央行在2024年9月20日實施第七波選擇性信用管制措施中，對有房無貸、及尚有房貸等兩大類民眾，想做換屋自住時，只要簽切結一年內賣屋，就視為「首購」，不受貸款成數、寬限期等限制。

一旦這一年期限內、舊屋沒賣掉，就得面臨取消寬限期、房貸成數壓低、利率拉高等「懲處」，讓換屋族資金壓力瞬間倍增。

據央行內部統計，有房無貸的繼承者或換屋族（辦第一戶房貸），平均可在2~7個月內換屋，若是尚有房貸做換屋（辦第二戶房貸），平均在3~8個月內換屋，等於這兩類換屋族全都可在一年內順利換屋。

但是，央行發現今年來房市交易降溫，使民眾賣舊屋期間拉長，或是買賣雙方已簽約，買方卻因貸款需等銀行排撥，延長交屋期限，導致舊屋無法順利在一年內出售。

央行官員坦言，民眾陳情主要有兩大項，一、舊屋賣方對價格不符預期，希望多找幾組買家議價，使出售舊屋期間拉長，二、簽了買賣契約，但買方卻要等銀行三個月排撥貸款額度，也導致賣方出售期超限。

據央行統計，從去年9月20日到今年9月20日到期換屋超限者僅18件。

官員說，這次延長期限是給民眾出售舊屋，能更具有彈性、便民，但若一下子給太長，這就變成「寬限期」了，在評估賣舊屋、排撥額度等時間考量下，認為多給六個月，延長到18個月是較合理的期限。

也因這項換屋協處的彈性措施，是從2024年9月20日起實施，因此也回溯到一年前當初實施的起點，希望協助真正有自住實質需求的換屋族。

銀行圈認為，此舉有助換屋族順利出售舊屋，避免換屋族因賣屋超限、被迫降低貸款成數的資金壓力，此政策也釋出政府對自住者的支持訊號，料將讓房價持穩。