金管會攜銀行公會推匯率避險 助企業抗衡關稅與市場波動

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

美國近期調整關稅政策，引發國際金融市場震盪，匯率持續波動，衝擊台灣外銷產業營運與出口利潤。為協助企業降低風險，金管會已邀集銀行公會研議，整合銀行力量，推動多項匯率避險措施，協助產業共度難關。

一、金融工具多元化。銀行業已提供遠期外匯、外匯選擇權等多元避險工具，協助企業靈活操作、鎖定合理利潤。

針對中小企業，則結合中小企業信用保證基金，提供低門檻、低成本的避險額度，並減免保證手續費，降低使用門檻。

二、宣導與輔導並進。銀行已要求分行強化專業解說與一對一輔導，提升企業對避險工具的理解。今年並配合經濟部與信保基金參與26場全台宣導會，超過1,300人次參與。經濟部「馬上辦服務網」也設立「匯率避險服務專區」，整合各銀行資訊，提供即時查詢。

三、聚焦重點產業。部分銀行針對受關稅與匯率影響較大的出口產業，舉辦專屬說明會與課程，協助財務部門熟悉避險工具。銀行公會也將透過商協會擴大宣導，提升整體產業的財務韌性。

四、資訊集中透明。銀行公會規劃協調會員銀行建置「匯率避險專區」，並統一彙整於公會官網，讓企業快速獲取資訊與專業協助。

匯率 經濟部 中小企業

