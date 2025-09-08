王道銀行推出多項外幣高利定存優惠方案 美元定存三個月期年利率5%

王道銀行近期推出多項外幣高利定存優惠方案，最引人注意的是不分新舊戶、只要新資金皆可參與的美元定存三個月期優惠年利率5%。

王道銀行首次推出澳幣定存優惠方案，自即日起至11月28日15:30止，王道銀行提供所有客戶皆可享的澳幣定存一個月期優惠年利率3.9%及澳幣定存三個月期優惠年利率3.7%優惠，上述專案單筆起存金額為澳幣1000元（含），單筆上限為澳幣10萬元（含），每人最多可存30筆。

王道銀行亦針對新戶推出美元定存優惠，自即日起至9月30日止，首次開立王道銀行存款帳戶之新戶，自成功開戶日起至10月31日止，可享美元定存一個月期優惠年利率10%，單筆起存金額為1000美元（含），單筆上限為1萬美元（含），每人限存一筆。此外，王道銀行還提供不分新舊戶皆可享的新資金美元定存優惠，即日起至9月30日止，客戶於王道銀行當下存款總餘額較2025年7月31日日終餘額之新增存款，即可享美元定存三個月期優惠年利率5%，單筆起存金額為300美元（含），單筆上限為10萬美元（含），每人最多可存30筆。