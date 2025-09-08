新壽推動「玉山計畫」 做學子夢想的拼圖

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽再度參與「玉山計畫」，為偏鄉學子拓展職涯視野。圖後排右7至9為台東縣長饒慶鈴、立凱電投資長朱瑞陽、新光人壽董事長魏寶生。新光人壽／提供
台新新光金控（2887）子公司新光人壽長期陪伴學子適性成長，舉辦各式活動鼓勵新世代多元嘗試，發揮不同的天賦和才能，為拓展偏鄉學童的職涯視野，探索自身特質與專長，今年再度攜手立凱電及卡內基訓練共同推動「玉山計畫」，與地方政府合作，針對弱勢家庭、偏鄉地區學子及更生少年，提供職涯探索、領導力訓練及職場體驗等課程，更擴大邀請身處逆境仍力爭上游的總統教育獎獲獎學子參與，在課程互動中彼此學習。

今年共有111名學子參與玉山計畫，透過為期9天8夜的「卡內基青少年訓練課程」與「企業職場體驗」雙軌並行，建立積極正向的人生態度與職涯視野，進一步強化適應能力與人際互動技巧，在兼具學、藝、能之外，也有良好的品德教育。而新光人壽除全程安排學員入住新光新板傑仕堡，更提供新板金融大樓教室作為授課場地，希望優良的住宿品質與上課環境，能夠提高學員的學習效能。

作為玉山計畫的戰略合作夥伴，新光人壽將職場體驗拆分為兩個部分，分別是基礎知識的建立及未來職涯的想像。首先，結合保險的核心價值，為學子建立基礎的風險保障概念，透過桌遊互動中帶入簡單的保險概念，以了解保險是如何提供個人抗風險的能力，同時學習不要交付現金、個資予他人等實用防詐生活知識，彌補學習資源相對缺乏的地區，在金融教育的養成。

其次，則是運用充沛的企業資源，擴展學員對未來的想像。研究顯示孩子對於職業的認知多數來自於父母的工作內容，所以學習資源有限的學子，對未來職涯的想像也相當有限。新壽安排學員接觸多種面向的部門工作，包含：客戶服務、保單銷售、人員培訓等，透過體驗讓學子知道保險公司有很多他們未接觸過，也從來不知道的職業，或許其中就有適合自身才能的位置，期待對學子生涯規劃有所啟發。

為豐富課程內容，新光人壽魏寶生董事長個人贊助本次玉山計劃學生參觀故宮特展「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」，此次展覽為大都會博物館首次來台展出重要典藏，精選38位藝術家的經典名作，讓學子透過專業導覽與沉浸式展覽體驗，近距離欣賞藝術名作，啟發美感素養與文化視野。

保險是搭建「人與人的溫度」並具備高度社會意義的事業，新光人壽二度參與玉山計畫，啟動青少年希望工程，不只要做學子未來夢想中的一片拼圖，更希望孩子感受到社會的關心和互助精神，能夠對未來有更多的信心，在每一次的接觸中，將這份溫暖不停傳遞下去。

