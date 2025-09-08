台銀攜手八家銀行 啟動貴金屬RWA代幣化跨行實證專案

在全球RWA（現實世界資產）代幣化浪潮下，台灣金融業邁出歷史性一步。臺灣銀行於8月22日宣布，正式啟動「貴金屬業務運用RWA代幣化技術跨行應用聯合實證」專案，這是國內金融機構針對貴金屬進行的大型RWA代幣化實證計畫。

專案由臺灣銀行提案，攜手土地銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商業儲蓄銀行、臺灣中小企業銀行、永豐銀行、中國信託商業銀行及將來銀行等八家金融機構，透過金融科技創新園區（FinTechSpace）的聯合自主實證機制，共同探索區塊鏈技術在貴金屬業務的創新應用。

此次實證專案有別於國際潮流多聚焦於無形金融資產代幣化，臺灣銀行選擇以貴金屬有形資產作為主題，特別研究運用智能合約達成跨機構有形資產交付的服務模式，著重探索如何提升客戶服務、效率及降低成本，並評估實體分行服務與代幣化技術的整合可能性。

九家參與銀行匯集了業務、法遵、數位金融、資訊及資安等跨部門專業人才，合計超過百位成員投入，顯示各家銀行對於金融科技創新的高度重視。

臺灣銀行貴金屬部經理楊天立指出，本次實證採用雙層式架構設計，各銀行間交易帳務採聯盟鏈代幣方式清算，而客戶端仍維持以黃金存摺進行交易，在模擬環境中測試此架構與不同行庫間的黃金商品提領等應用情境之可行性。

楊天立強調，透過智能合約自動執行交易規則，不僅能實現銀行間的高效清算，更能為貴金屬業務創造更多創新可能，催生創新的分散式金融服務模式。未來消費者持有黃金代幣除資產保值外，還可能透過流動性質押等創新機制獲得額外收益，創造更多元的價值。

臺灣銀行創新實驗室主任盧建志表示，此次實證將委託區塊鏈技術廠商BSOS（灣谷科技）進行技術支援，深入探討代幣發行的完整生命周期管理，包括鑄造、轉讓、提領、銷毀等環節，透過跨行合作累積的實證經驗，將協助建立產業標準與最佳實務指引，為我國金融業在虛擬資產領域的發展奠定堅實基礎。

該專案預計於今年底前完成初步實證成果，屆時將提出具體的代幣發行架構、業務模式及相關建議，可提供主管機關制定相關政策之參考。

臺灣銀行強調，此次跨行合作不僅是技術創新嘗試，更是我國金融業邁向數位化、國際化的重要里程碑，期待推動我國成為亞太地區數位資產創新的重要據點。