南山產物執勤犬保險 全台251隻國家汪汪隊正式納保

南山產物攜手農業部以公私協力模式開發出全台首張執勤犬專屬保險，全台251隻政府執勤犬已正式完成納保，未來國家汪汪隊在搜救、檢疫、緝毒、 海巡、日常警犬、軍犬等出勤任務中，將獲得更完整的防護與保障。

過往執勤犬雖然投入高風險任務，卻受限於身分非屬寵物犬，無法納入既有保險保障， 因此南山產物今年初向農業部提出開發構想，配合執勤犬所屬相關單位的實務需求，投入 商品研擬設計，並透過農業部推動的「政府部門執勤犬健康福利永續專案」簽署合作協議書（MOU），在金管會保險局的指導下，由公私協力模式推出全台第一張執勤犬保單。

「南山產物執勤犬保險」以政府部門或政府部門行政委託的團體或法人機構所屬的執勤犬為主，只要是符合政府部門執勤犬照護管理規則之在役執勤犬，不限年齡皆可成為承保對象，如在保期內遇到傷病時，無論是門診就醫、手術治療、住院等醫療費用皆可在約定保額內獲得理賠保障，天災與戰爭也有納入保障範疇，亦享有無自負額條件。