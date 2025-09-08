國際金價走高 3外銀估明年目標價看4000美元
美國就業數據疲軟，國際金價因避險需求急漲。台灣銀行最新報告表示，多家外銀看好金價後市，包括摩根大通、瑞銀、高盛均評估明年金價有望衝破4000美元關卡。
台灣銀行今天發布國際金市日報指出，美國9月5日公布8月非農就業人數新增2.2萬人，大幅不如市場預期，6、7月非農就業人數合計下修2.1萬人，6月就業人數修正為減少1.3萬人，更是自2020年後首次出現就業人數萎縮，另失業率升至4.3%，創近4年來新高，美國勞動市場明顯降溫。
台銀表示，美元指數聞訊下挫至97.516，美國10年期公債殖利率亦同步下滑，激勵金價走高至3599.89美元，改寫歷史新高，隨後漲幅收斂，最後報價3586.36美元，較9月4日最後報價3545.33美元，上漲41.03美元，漲幅1.16%。
針對國際金市動態，台銀引述多家外銀評估資料。渣打銀行商品研究主管Suki Cooper指出，金價已突破3500美元並進入超買區域，但仍有上行空間。過去1週的強勁漲勢由關稅不確定性升溫、寬鬆貨幣預期增強、美國債務擔憂加劇、對聯準會獨立性的質疑等因素驅動，全球黃金交易量顯著回升，黃金ETF買入力道創2月以來新高，上海黃金交易所交易量增速也領先其他主要市場，預估第4季金價平均將達約3700美元。
摩根大通分析師Patrick Jones表示，若降息符合或超出預期，將吸引更多資金流入黃金ETF，並推動金價年底達約3675美元，明年第2季挑戰4000美元，2026年底可望攀升至4250美元。
瑞銀重申，金價於2026年6月可望達到3700美元，並不排除在地緣政治或經濟風險惡化情境下衝破4000美元。高盛也看好2026年中期金價至4000美元。德國商業銀行則預測今年底前金價升至3600美元，並認為若美國總統川普加強對聯準會的影響，將進一步推升金價。
