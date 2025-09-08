企業受關稅、匯率波動衝擊 銀行公會發布助企業匯率避險相關四點措施

快訊

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

銀行公會今天傍晚發布協助企業匯率避險措施說明，表示因應近期美國關稅政策調整，造成國際金融市場波動加劇，匯率持續起伏，對我國外銷企業營運及出口利潤穩定帶來嚴峻挑戰。為維持國家經濟發展動能並協助產業強化國際競爭力，金管會銀行局特別邀集銀行公會研議，凝聚銀行力量，推動各項匯率避險協助措施，攜手企業共度難關，主要涵蓋四點舉措如下：

一、銀行已推出全方位匯率避險產品，包括遠期外匯及外匯選擇權等，協助企業靈活管控匯率波動、有效管理財務風險及鎖定合理利潤；同時，配合中小企業信用保證基金，提供避險額度信用保證，協助中小企業以低門檻、低成本、低風險方式進行匯率避險並減免保證手續費。

二、銀行已指示所屬分行強化專業說明與輔導服務，協助企業充分瞭解並靈活運用避險工具；積極參與經濟部及信保基金舉辦的26場對廠商宣導說明會，共計超過1,300人次參與。經濟部「馬上辦服務網」亦已建置「匯率避險服務專區」，提供企業查詢銀行提供的匯率避險服務相關資訊，以利企業即時掌握相關資源。

三、部分銀行已對企業辦理多場說明會及課程進行說明及輔導，銀行公會亦將透過相關商協會管道，協同銀行針對受關稅及匯率影響較為顯著產業的財務部門人員，辦理外匯避險相關說明課程，協助進出口客戶熟悉並運用匯率避險工具，強化企業財務韌性，共同打造更穩健的經營環境。

四、銀行公會將協調各會員銀行於其網站強化或建置「匯率避險專區」，並彙整後揭示於公會網站，俾利企業快速獲取專業協助。

