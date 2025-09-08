快訊

台銀領銜9家銀行 啟動黃金RWA代幣化

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台銀領銜9家銀行，啟動黃金RWA代幣化。（路透）
台灣銀行今日宣布，正式啟動「黃金代幣化」，亦即「貴金屬業務運用RWA代幣化技術跨行應用聯合實證」專案，這也是國內金融機構首度針對貴金屬進行的大型RWA代幣化實證計畫，其他參與銀行還包括了土地銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商業儲蓄銀行、臺灣中小企業銀行、永豐銀行、中國信託商業銀行及將來銀行等八家金融機構。

台灣銀行貴金屬部經理楊天立指出，本次實證採用雙層式架構設計，各銀行間交易帳務採聯盟鏈代幣方式清算，而客戶端仍維持以黃金存摺進行交易，在模擬環境中測試此架構與不同行庫間的黃金商品提領等應用情境的可行性。對此楊天立也強調，透過智能合約自動執行交易規則，不僅能實現銀行間的高效清算，更能為貴金屬業務創造更多創新可能，催生創新的分散式金融服務模式。未來消費者持有黃金代幣，除資產保值外，還可能透過「流動性質押」等創新機制獲得額外收益，創造更多元的價值。

台灣銀行創新實驗室主任盧建志表示，此次實證將委託區塊鏈技術廠商BSOS（灣谷科技）進行技術支援，深入探討代幣發行的完整生命週期管理，包括鑄造、轉讓、提領、銷毀等環節，透過跨行合作累積的實證經驗，將協助建立產業標準與最佳實務指引，為我國金融業在虛擬資產領域的發展奠定堅實基礎。

該專案預計於今年底前完成初步實證成果，屆時將提出具體的代幣發行架構、業務模式及相關建議。台銀對此指出，該專案透過金融科技創新園區（FinTechSpace）的聯合自主實證機制，共同探索區塊鏈技術在貴金屬業務的創新應用，並進而指出，此次實證專案有別於國際潮流多聚焦於無形金融資產代幣化，台銀則選擇以貴金屬有形資產作為主題，特別研究運用智能合約達成跨機構有形資產交付的服務模式，著重探索如何提升客戶服務、效率及降低成本，並評估實體分行服務與代幣化技術的整合可能性。上述九家參與銀行匯集了業務、法遵、數位金融、資訊及資安等跨部門專業人才，合計超過百位成員投入，顯示各家銀行對於金融科技創新的高度重視。

