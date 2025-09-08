央行鬆綁換屋措施 建商公會：打開資金水龍頭才是解決之道

央行鬆綁換屋措施！央行8日宣布，將調整選擇性信用管制措施，換屋民眾出售原有房屋的期限將由一年延長到18個月。對此，建商公會表示，儘管央行體諒民困，但銀行水位受限下，民眾仍有貸款不易的問題，建議應取消限貸措施或至少提高成數，打開資金水龍頭，才是解決之道。

中華民國不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全表示，新建房屋符合耐震、消防、隔音、綠建築設計標準等最新建築法規，即使民眾所居舊屋未屬都更危老重建範圍，可藉購置新屋，提升家庭居住品質與安全，惟第七波選擇性信用管制就名下已有一戶房貸者，欲增購或換屋者，融資條件嚴苛。

楊玉全表示，此次放寬為18個月，代表央行體諒民困，但是銀行因水位受限，只能用舊貸清償的額度來承作新的房貸，使民眾無法或不易向銀行申辦房貸，而且即使以切結方式先買後賣延長至18個月，但是因銀行將耗費稽查成本，以及處理隨之產生之訟爭，銀行仍不太願意貸款予該類換屋民眾，造成自住民眾換屋貸款仍受2戶以上之管制內容，還是要針對換屋民眾取消限貸措施或至少提高成數，並調降存款準備率，打開資金水龍頭，才是解決之道。