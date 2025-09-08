Fed降息幾成定局 新台幣勁揚近1角收30.522元

快訊

中央社／ 台北8日電
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照
美國非農就業數據爆冷，聯準會9月降息幾成定局，在美元指數下挫、台股攻高激勵下，新台幣盤中一度強漲1.61角，但央行加強防守，避免升勢過猛，收盤收在30.522元，升值9.3分，為近半個月新高，台北及元太外匯市場成交金額為18.675億美元。

美國最新公布的非農就業人口數據遠低於預期，意味勞動市場急遽降溫，聯準會9月降息幾無懸念，美元指數應聲下挫，激勵非美貨幣走揚。

雖然非農數據點燃投資人對美國經濟的隱憂，但與台股連動密切的費城半導體指數上揚，且台北國際半導體展即將登場，半導體題材發酵，引領台股上攻。

台股今天早盤開高後衝上24729.96點，創盤中歷史新高，尾盤漲點收斂，終場上漲52.8點，收在24547.38點，仍創收盤歷史新高。

有了美元下挫、熱錢流入以及台股衝高3大利多助陣，新台幣兌美元今天以30.60元開出後，旋即展開猛烈升勢，火速突破30.5元關卡，最高升抵30.454元、強漲1.61角，不過央行加強防守，終場收在30.522元，升值9.3分，將升幅壓回至1角以內。

外匯交易員指出，除了國際美元走弱，今天外資、投信均呈匯入，出口商也還在觀望，不急於拋匯，使得匯價升勢一面倒；若台股氣勢如虹，繼續往25000點邁進，熱錢流入之下，有望引領新台幣轉為趨升格局。

外匯交易員表示，短線先關注2件事，一是台股走向，二是美國聯準會9月利率決策會議，降息這因素市場多已反應，但會後聲明偏鴿還是偏鷹，今年共降2碼還是3碼，將牽動金融市場後續發展，預估聯準會會議過後，市場方向會更明朗。

