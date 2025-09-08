央行放寬換屋族出售原房屋時間 專家：房市不會大復活
央行8日宣布換屋族「出售原有房屋期限」從1年延長為18個月， 對此信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，根據先前央行提供資料顯示，2023年6月至2025年5月，本國銀行辦理換屋協處案件共2,142件，等於每月大概先買後賣切結一年出售的件數不到100件。
曾敬德指出，雖說央行放寬換屋族出售原有房屋至18個月，但從每月先買後賣、簽切結一年出售的件數不到100件的數據來看，顯示真正跟銀行簽切結的數量很有限，此舉的確可以讓換屋族鬆一口氣，但不會讓房市大復活，但當前銀行可放款的資金有限，多選擇優先承作首購，這也是影響換屋買氣的關鍵因素。
