換屋族鬆口氣！央行「人道走廊」延長至18個月 專家：不用賤賣了

針對央行宣布換屋族賣舊屋認定期限放寬延長至18個月，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，去年9月為確保換屋族權益，央行特別在信用管制措施中加上「人道走廊」，換屋族若在買房的一年內賣掉舊屋，則可避免受第二戶限貸五成之限制。

賴志昶指出，如今該措施再度鬆綁，且延長換屋族售屋時間至1年半時間，在目前房市交易節奏放緩的情況下，讓換屋族資金籌備較顯寬容，為目前逐漸萎縮的換屋市場注入強心針。

賴志昶補充，延長換屋時間至1年半，可降低自住族群資金斷鏈風險，也能避免換屋族為急售而賤賣的情況，有助於房市價格趨於穩定。

賴志昶表示，惟目前由於銀行方後續稽核困難，加上銀行滿水位問題仍未完全解鎖，是否因此鬆綁措施，而讓二房換屋族限貸或申貸延撥狀況緩解，仍有待時間觀察。