換屋族鬆口氣！央行「人道走廊」延長至18個月 專家：不用賤賣了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

針對央行宣布換屋族賣舊屋認定期限放寬延長至18個月，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，去年9月為確保換屋族權益，央行特別在信用管制措施中加上「人道走廊」，換屋族若在買房的一年內賣掉舊屋，則可避免受第二戶限貸五成之限制。

賴志昶指出，如今該措施再度鬆綁，且延長換屋族售屋時間至1年半時間，在目前房市交易節奏放緩的情況下，讓換屋族資金籌備較顯寬容，為目前逐漸萎縮的換屋市場注入強心針。

賴志昶補充，延長換屋時間至1年半，可降低自住族群資金斷鏈風險，也能避免換屋族為急售而賤賣的情況，有助於房市價格趨於穩定。

賴志昶表示，惟目前由於銀行方後續稽核困難，加上銀行滿水位問題仍未完全解鎖，是否因此鬆綁措施，而讓二房換屋族限貸或申貸延撥狀況緩解，仍有待時間觀察。

房市 央行

央行宣布換屋措施調整！出售原有房屋期限 由1年延長為18個月

央行今日公布，將調整選擇性信用管制措施，換屋民眾出售原有房屋的期限將由一年延長到18個月。

國際金價走高 3外銀估明年目標價看4000美元

美國就業數據疲軟，國際金價因避險需求急漲。台灣銀行最新報告表示，多家外銀看好金價後市，包括摩根大通、瑞銀、高盛均評估明年...

Fed降息幾成定局 新台幣勁揚近1角收30.522元

美國非農就業數據爆冷，聯準會9月降息幾成定局，在美元指數下挫、台股攻高激勵下，新台幣盤中一度強漲1.61角，但央行加強防...

台銀領銜9家銀行 啟動黃金RWA代幣化

台灣銀行今日宣布，正式啟動「黃金代幣化」，亦即「貴金屬業務運用RWA代幣化技術跨行應用聯合實證」專案，這也是國內金融機構...

央行鬆綁換屋措施 建商公會：打開資金水龍頭才是解決之道

央行鬆綁換屋措施！央行8日宣布，將調整選擇性信用管制措施，換屋民眾出售原有房屋的期限將由一年延長到18個月。對此，建商公...

