一卡通iPASS MONEY 開放信用卡綁定付款

iPASS一卡通持續強化旗下電子支付品牌iPASS MONEY服務，今天宣布擴大開放全台灣各家銀行信用卡綁定付款服務，為700萬用戶提供更多元、更便利的付款方式。

一卡通公司今天新聞稿表示，iPASS MONEY繼去年底開放綁定聯邦銀行信用卡付款功能後，今再擴大開放全台各家銀行信用卡綁定付款服務。元大銀行、聯邦銀行與王道銀行等也紛紛推出多項首綁及消費禮優惠。

一卡通公司表示，iPASS MONEY用戶數已突破708萬，為全台用戶數最多，整合一卡通儲值卡及iPASSMONEY電支服務的獨立「一卡通iPASS MONEYAPP 」也已超過250萬下載。

一卡通公司強調，iPASS MONEY用戶只要使用手機號碼及密碼即可一鍵登入APP，且APP內提供更多於LINE錢包內沒有的獨特服務，功能更全面完備。

iPASS MONEY不僅可於4大超商及中油加油站、燦坤3C家電、微風百貨、Yoxi等通路使用，也可直接掃描全支付、街口、台灣Pay 等各金融機構之TWQR立牌輕鬆付款，使用範圍更廣更便利。

此外，在交通、繳費及綠色消費可獲得一卡通綠點回饋，還有不定時推出數位券、優惠券回饋活動，也能透過APP購買TPASS月票或票卡過卡等服務。

一卡通公司表示，iPASS一卡通將持續擴大支付服務生態圈，透過獨立的一卡通iPASS MONEY APP的彈性空間及創新量能，為廣大的用戶及商家建構更便利、更全方位的智慧生活金融服務。