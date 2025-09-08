換屋族鬆口氣！央行宣布出售原屋期限由1年延長為18個月
中央銀行於去年9月20日第七度調整選擇性信用管制措施，為達成信用管制目的並兼顧民眾購屋自住需求資金規劃，已提供實質換屋自住者新申辦第1戶或第2戶購屋貸款（非高價住宅貸款）1年換屋期限協處措施。央行8日宣布，今年隨房市交易降溫，近期民眾反映出售原有房屋時間拉長，或買賣雙方已簽約，買方因貸款須等待銀行排撥，延長交屋期限，致無法於1年內出售原有房屋。考量換屋自住者需求，調整換屋協處措施出售原有房屋期限，由1年延長為18個月，自2024年9月20日以後錄案貸款案件均可適用。
央行指出，考量實質換屋自住者需求，並落實信用管制目的，故調整換屋協處措施之出售原有房屋期限，由1年延長為18個月，自2024年9月20日（含）以後錄案之貸款案件均可適用，並修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」問與答「購置住宅貸款」。央行並籲請銀行在借款人符合授信5P原則與實質換屋自住之前提下，協助支應換屋者之資金需求。
央行表示，民眾如有相關問題，提供該行15線專線電話：(02)2393-6161轉分機1331、1357、1358、1359、1360、1361、1362、1363、1364、1365、1366、1367、1368、1369、1370。服務時間：周一至周五（9時至17時）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言