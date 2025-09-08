第49屆全國油畫展開幕 國泰世華銀行基金會連8年獨家贊助

國泰世華銀行基金會長期致力於藝文推廣，秉持提昇社會藝文風氣的理念，今年第八年獨家贊助中華民國油畫學會舉辦的全國油畫比賽暨油畫展。

「第49屆全國油畫展」於9月7日在台中市大墩文化中心-大墩藝廊盛大開幕，現場同步舉行全國油畫比賽頒獎典禮，吸引全台各地的藝術創作者與藝文界人士慕名前來共襄盛舉，現場氣氛熱烈，讓觀眾得以近距離欣賞來自各地的精彩油畫作品。

本屆展覽參賽踴躍，投稿件數共121件突破歷年紀錄，充分展現臺灣油畫創作的活力與能量。參賽作品風格多元，涵蓋寫實、抽象與超現實等形式，無論在構圖、筆觸或色彩運用上皆展現出創作者的深厚功力與個人特色，不僅技巧成熟，更充滿創意與情感，值得細細品味。

國泰世華銀行基金會董事長李明賢表示，每一幅畫作不只是視覺的饗宴，更是情感與思想的傳遞。很榮幸能夠與中華民國油畫學會共同推動這項具指標性的藝術活動，讓藝術走進社會、走入人心。

自2018年起，國泰世華銀行基金會每年贊助全國油畫展不曾間斷，並以「贊助支持本土藝術，推廣提升藝文風氣」為核心理念，致力推動台灣油畫藝術發展，鼓勵民眾走進藝文空間、親近藝術、支持創作。

多年來，國泰世華銀行基金會除透過轄下「國泰世華藝術中心」定期舉辦展覽與講座，亦積極推動《大樹計畫－讓幼苗長成大樹》慈善公益項目，廣邀各界藝術家投入公益畫展及義賣活動。所有款項皆用於支持偏鄉弱勢孩童教育，讓藝術力量轉化為實質助力，點亮孩子們的希望之路。未來，基金會將持續凝聚社會各界的溫暖與善意，為藝術扎根、為社會共好持續努力。

第49屆全國油畫展自9月6日至17日於台中大墩藝廊免費開放參觀，喜愛藝術的民眾不妨前往欣賞台灣油畫創作的精采風貌，共同見證藝術的深度與無限可能。