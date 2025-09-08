聽新聞
房市鬆綁！央行：換屋族一年賣房期限延長為18個月
央行今天宣布，為了在房市信用管制與民眾購屋自住需求兼顧，今天宣布換屋族的一年期限，延長為18個月。
央行今天表示，去年9月20日第七度調整選擇性信用管制措施，為達成信用管制目的，並兼顧民眾購屋自住需求的資金規劃，已提供實質換屋自住者新申辦第一戶或第二戶購屋貸款（非高價住宅貸款）的一年換屋期限協處措施。
這項措施實施近一年，多數民眾已能順利換屋，但今年以來，隨房市交易降溫，近期民眾反映出售原有房屋時間拉長，或買賣雙方已簽約，買方因貸款須等待銀行排撥，延長交屋期限，致無法於一年內出售原有房屋等情事。
考量實質換屋自住者需求，並落實本行信用管制目的，因此調整換屋協處措施的出售原有房屋期限，由一年延長為18個月，自去年9月20日(含)以後錄案的貸款案件都可以適用。不過，央行仍呼籲銀行在借款人符合授信5P原則與實質換屋自住的前提下，協助支應換屋者的資金需求。
