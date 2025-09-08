國泰世華銀行深耕資產管理 勇奪《The Asset》3大獎

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行獲得《財資雜誌》（The Asset）3項大獎肯定，由國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢（右）、私人銀行執行長傅伯昇（中）、協理張秋珍（左）親赴香港領獎。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行憑藉卓越的資產管理服務，再次贏得國際大獎肯定，國際指標性財經媒體《財資雜誌》（The Asset）5日於香港舉辦「The Asset Triple A Private Capital Awards 2025」頒獎典禮，國泰世華銀行一舉榮獲「最佳財富管理銀行（Best Wealth Manager）」、「台灣最佳私人銀行–高淨值資產客戶（Best Private Bank for HNWIs）」及「台灣最佳私人銀行家（Private Banker of the Year）」3項大獎。

國泰世華銀行目前擁有超過1,100萬名客戶，其中資產達300萬元以上的財富管理客戶逐年成長，2025年上半年稅後淨利達新台幣234億元，續創同期新高，年增16%；財富管理手續費收入亦成長逾30%，展現長期深耕高資產與財管服務的專業實力，獲得市場高度肯定。

在財富管理方面，國泰世華銀行持續突破傳統框架，積極與國外大型私募資產管理公司合作引進產品，以滿足高資產客戶多元化的投資需求。商業策略上，運用大數據進行精準客群分析，串聯線上與實體通路，打造個人化財富管理體驗；除了為客戶進行完善的資產管理規劃，面對日益猖獗的詐騙情事，國泰世華透過數位科技強化詐欺偵防機制，建構金融安全防線，守護客戶資產。今年第1季不僅「高資產客戶數」年成長率突破20%，財富管理「客戶總資產」與「客戶數」亦穩定攀升，為連續兩年榮獲「最佳財富管理銀行」奠定紮實基礎。

此外，國泰世華私人銀行連續第五年蟬聯「台灣最佳私人銀行–高淨值資產客戶」，私人銀行執行長傅伯昇更憑藉著多年深耕台灣私人銀行的專業與領導力，於本次同時獲頒「台灣最佳私人銀行家」。國泰世華私人銀行持續落實「立足台灣、放眼亞洲」願景，透過台灣、香港、新加坡三地串聯，提供一站式跨境資產整合服務。自2023年起持續深化與國際頂尖私募夥伴的合作，引進多元化的海外另類投資產品；今年亦領先同業，成為首波進駐高雄亞洲資產管理專區的民營銀行之一，開辦21項創新試辦業務，攜手集團共同建構跨境資產管理服務，協助高資產客戶在台灣即掌握與國際同步的投資機會。

展望未來，國泰世華銀行將持續結合集團資源，拓展亞洲市場版圖，以穩健策略結合國際視野，同時兼顧創新開展，陪伴每位客戶把握金融市場契機，實現人生各階段的理財目標。

華銀 國泰世華 財富管理

