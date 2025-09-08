央行宣布換屋措施調整！出售原有房屋期限 由1年延長為18個月

央行今日公布，將調整選擇性信用管制措施，換屋民眾出售原有房屋的期限將由一年延長到18個月。

央行表示，為達成信用管制目的，並兼顧民眾購屋自住需求之資金規劃，先前提供實質換屋自住者新申辦第1戶或第2戶購屋貸款(非高價住宅貸款)之1年換屋期限協處措施。

上述措施實施近1年，多數民眾順利換屋，但今年以來，隨房市交易降溫，近期民眾反映出售原有房屋時間拉長，或買賣雙方已簽約，買方因貸款須等待銀行排撥，延長交屋期限，無法於1年內出售原有房屋等情事。

考量實質換屋自住者需求，並落實本行信用管制目的，央行決定調整換屋協處措施之出售原有房屋期限，由1年延長為18個月，從去年9月20日(含)以後貸款案件均可適用。