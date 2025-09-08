貝萊德於台灣成立亞太區客戶服務平台 融合全球及本地專業

貝萊德投信宣布於台灣成立全新的亞太區客戶服務團隊，展現對台灣市場的長期發展承諾，並響應政府推動台灣成為亞洲資產管理中心的政策方針。

新團隊將支援亞太區域的機構與財富客戶團隊，專責於客戶服務、產品支援、區域協調合作等，以支持貝萊德集團於亞太區業務持續成長的需求，透過優化客戶互動、跨市場一致性的服務以及規模效益的提升，全面增強區域服務能量。

貝萊德投信董事長謝宛芝表示：「台灣投資市場正快速進化，投資人需求日益多元且細緻，展現出高成熟度與國際視野。此次於台灣成立亞太區客戶服務平台，不僅強化我們在區域內的服務品質，更彰顯我們對台灣在亞洲資產管理版圖中關鍵角色的信心。我們深信台灣市場具備豐厚潛力，隨著新團隊的成立，貝萊德將進一步結合全球資源與在地專業，為亞太區域投資人提供更全面的支持。」

貝萊德投信新任營運長，加拿大籍的 Tom Ma 將帶領新團隊與亞太區客戶團隊緊密合作。Tom Ma 憑藉逾18年服務於貝萊德舊金山、紐約、香港與上海等地的跨市場營運與產品開發經驗，以及對集團的深厚認識，將為台灣團隊帶來關鍵助力，進一步強化本地與區域的協作能力。

貝萊德亞太區財富業務營運長，常駐於東京的 James McDaid 亦協助亞太區客戶服務平台的人員到職訓練。並期許該平台展現專業、認真的台灣實力，為貝萊德亞太區業務挹注新力量。

貝萊德投信深耕台灣市場逾20年，為機構法人、退休金以及零售通路等客戶進行投資管理服務，亦持續以實際行動推動台灣市場成長與產業升級，其中包括推行本地校園實習計畫，培育資產管理行業未來菁英，

近日，貝萊德投信深化在台產品線，取得金管會核准推出全新 ETF 產品的貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF（009813），擬於9月30日至10月3日進行募集。今年適逢貝萊德 iShares 成立25周年，作為全球最大 ETF 發行商，貝萊德 iShares 於全球超過25個市場提供超過 1,600 檔 ETF 產品，管理資產規模突破 5 兆美元，此時在台的進一步業務拓展，標誌著全球產品在地化的重要里程碑，也再次凸顯貝萊德對台灣市場的信心與長期承諾。