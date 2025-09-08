響應亞資中心計畫 貝萊德投信成立亞太客戶服務平台

快訊

中央社／ 台北8日電

響應政府推動台灣成為亞洲資產管理中心，貝萊德投信今天宣布在台灣成立全新的亞太區客戶服務團隊，將支援亞太區域的機構與財富客戶團隊。

貝萊德投信董事長謝宛芝今天表示，台灣投資市場正快速進化，投資人需求日益多元且細緻，展現出高成熟度與國際視野。此次貝萊德投信在台灣成立亞太區客戶服務平台，擬強化在區域內的服務品質。

謝宛芝強調，貝萊德投信深信台灣市場具備豐厚潛力，隨新團隊成立，將進一步結合全球資源與在地專業，為亞太區域投資人提供更全面的支持。

貝萊德投信介紹，新團隊將支援亞太區域的機構與財富客戶團隊，專責於客戶服務、產品支援、區域協調合作等，以支持集團於亞太區業務持續成長的需求，透過優化客戶互動、跨市場一致性服務及規模效益提升，全面增強區域服務能量，也響應台灣政府推動亞洲資產管理中心的政策方針。

此外，貝萊德投信深化在台產品線，旗下貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF（009813），已取得金管會核准，擬於9月30日開募。

