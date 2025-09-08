美聯準會可望重啟降息 銀行搶推1個月美元定存高利10%幫鎖息

美國聯準會9月中會議市場高度預期將再次啟動降息，銀行美元高利定存再現10%幫投資人鎖住高息。王道銀行（2897）今天起針對新戶推出美元高利定存專案1個月期高利達10%優惠，起存只要1,000美元，小資族福音，最高上限可達1萬美元，資金實力較強的中實戶也可有感賺高利。

另外，王道銀另有不分新舊戶的美元高利定存、只要是新資金皆可參與，享3個月期優惠年利率5%。

王道銀行針對新戶推出美元定存優惠，自即日起至9月30日止，首次開立王道銀行存款帳戶的新戶，自成功開戶日起至10月31日止，可享美元定存1個月期優惠年利率10%，單筆起存金額為1,000美元，單筆上限為1萬美元，每人限存一筆。

此外，王道銀行還提供不分新舊戶皆可享的新資金美元定存優惠，即日起至9月30日止，客戶於王道銀行當下存款總餘額較2025年7月31日日終餘額的新增存款，即可享美元定存3個月期優惠年利率5%，單筆起存金額只要300美元，單筆上限為10萬美元，每人最多可存30筆。