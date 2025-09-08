安達人壽攜手彰銀 推出新美元分紅終身保險、助退休規劃

為協助民眾提早規劃退休藍圖，安達人壽攜手彰化銀行推出全新「快樂保倍美元分紅終身保險」。該商品以「自選退休年齡規劃」為核心特色，保戶只需繳費六年，即可依個人需求設定退休年齡60歲、65歲或70歲開始領取「生存保險金」與「生存紅利」，並自選給付頻率，領取穩定現金流至99歲，讓退休生活安排更靈活，協助保戶能輕鬆支應日常生活、醫療支出或旅遊計畫，進一步提升退休生活的安全感與自由度，更不用擔心長壽風險。

「快樂保倍」充分展現分紅保單的優勢，讓保戶參與保險公司的經營績效。於生存保險金給付年齡前，每年分紅將自動再投入，持續增加保單價值與保障，退休前「快樂保倍」提供高保障，守護家庭責任與人生規劃；退休後可依需求選擇每月、每季、每半年或每年領取生存金，享有穩定現金流，輕鬆實現退休生活。同時「快樂保倍」還具備生命末期提前給付的特色，讓保戶在面對突發狀況時，能靈活運用資金。這項設計不僅是對家人的保障，更是一筆專屬於自己的緊急預備金。

以40歲男性投保「快樂保倍」，保險金額100萬美元為例，年繳保費約4.7萬美元（享有3%保費折扣），六年總繳約28.2萬美元。選擇65歲開始領取生存保險金，假設保單紅利維持中分紅條件，可享以下保障：

1.在65歲開始領取生存金前，享有年繳保費的3.6至5.3倍身故保障，提供全面守護。

2.從65歲起，每年可領取約總繳保費10.59%的生存保險金，穩定現金流助力退休生活。

3.領取生存保險金後至解約前，仍享有約2倍的身故保障，兼顧資金傳承，為家人提供長期的經濟後盾。

安達人壽推出的「快樂保倍」專為各年齡層量身打造退休規劃方案，無論是積極累積資金的年輕族群、肩負家庭責任的三明治族，或是即將退休並重視資產傳承的銀髮族，「快樂保倍」都是適合規劃的商品。

安達人壽未來將持續洞察客戶需求，攜手彰化銀行推出更多創新產品，陪伴保戶邁向幸福、安心與富足的退休生活。