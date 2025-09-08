遠雄人壽15年不間斷守護癌症家庭 助1,300學子安心就學

遠雄人壽長期關注癌症家庭子女的教育權益，自2009年起與台灣癌症基金會攜手推動癌症家庭子女獎助學金，至今已邁入第15年，累計幫助超過1,300位學子安心就學。這份持續不懈的關懷，源自對教育公平的堅持與對生命韌性的敬佩，遠雄人壽相信，孩子的夢想不該因家庭成員遭逢病痛而中斷，每一筆獎助學金，都是對他們努力不懈的肯定與支持。

今年遠雄人壽癌症家庭子女獎助學金報名申請人數近360位，創近年新高，遠雄人壽表示，許多同學即使面對家庭與生活的挑戰，仍不放棄學業，持續維持優異表現，令人深受感動。為此，公司內部也發起愛心捐款並加碼擴大獎助名額，希望幫助更多癌症家庭的孩子勇敢追夢、安心成長。

遠雄人壽資深副總經理儲蓉表示：「這筆獎助學金不只是金錢上的援助，更是對癌症家庭子女的深切關懷，其中更有40位獲獎同學是遠雄人壽保戶，這讓我們格外欣慰，除了保險保障，遠雄人壽也在關鍵時刻成為大家堅強的後盾。」

為感謝社會各界的支持，遠雄人壽與台灣癌症基金會隆重舉辦第15屆獎助學金頒獎典禮，邀請歷屆獲獎學子參與，以親身經歷鼓勵學弟妹們，共同見證關愛的延續。目前就讀台大醫學院，曾獲頒獎學金的劉同學，暑假期間經常自願前往新竹尖石的偏鄉進行醫療服務，充分將「取自社會，用之社會」的心意表露無遺。

典禮中，多位學子分享自身故事，令人動容。妍妍因母親罹癌一度考慮放棄升學，這筆獎助學金的獲得成為她堅持夢想的轉捩點；歆婷在父親罹患口腔癌的家庭困境中，仍堅定朝成為醫師的目標前進；昀芳則在照顧罹癌奶奶的過程中，立志成為營養師，以專業守護家人與更多病患。

這些孩子在求學過程中因家人罹癌而一夜長大，在學業與家庭之間努力奮鬥。遠雄人壽將持續發揮企業力量，逐年擴大癌症家庭子女獎助名額，陪伴更多立志向學的學子們在逆境中走出自己的道路。