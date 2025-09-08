新青安鬆綁！銀行業者：貸款上限是這樣算 自備款恐要拉高

財政部督導八大公股行庫承辦的新版青年安心成家房貸（新青安），政策拍板9月起排除在有不動產房貸天條之稱的《銀行法》72-2條適用之外，放款水龍頭開大一點。不過，銀行業者提醒，新青安房貸貸款上限八成，計算基礎是以銀行鑑價結果而非交易價格，因此建議民眾買房時實際貸款成數要估得緊一點，自備款要做好拉高準備。

根據財政部新青安的貸款辦法，新青安貸款金額上限是1,000萬元，最高貸款成數八成，而貸款年限最長可達40年，只繳息、不攤本金的寬限期則是五年。許多民眾對於貸款八成，總以為是根據自己買房交易價格計算八成，結果銀行鑑價比交易價格低，因此銀行貸款以其鑑價結果八成貸放，若以民眾交易價格換算可能貸款成數就變成只有七成甚至低於七成，造成資金缺口，因此銀行業者提醒買房民眾，自備款要有多一點的準備。

銀行業者並表示，房地產多頭走了很長一段時間，這些年民眾習慣房價只上漲不會跌，或者自認購買物件條件好，具有上漲潛力空間。但是對於銀行來說，在受理房貸申請時，鑑價只論當下的市價，是不會把物件未來可能有機會上漲的因素列入，比方附近有捷運線即將通車、公共設施短期內落成等等，這些未來可能發生的事情，銀行在當下鑑價不會列入考量，再加上近來房市價格已有漲多後停頓鬆動跡象，因此幾乎鑑價都會比交易價格低一些。

銀行業者指出，事實上，不論是否辦理新青安貸款，一般房貸也一樣，銀行基於風險控管、保守穩健原則，房貸成數計算基礎，是以銀行鑑價與交易價格孰低為準，早已行之有年，房貸成數不是以交易價格為計算基礎，「這應該是辦理房貸的基本常識」，因此總是傳出新青安貸款「不足」、「貸不夠」等等，恐怕是申貸戶認知不正確下的誤會。