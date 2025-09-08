快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

幣託看好穩定幣發展與支付應用 為台灣帶來突破性創新

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

幣託集團（BitoGroup）在台北區塊鏈週論壇「交易所觀察：台灣業者的挑戰與突圍」，與國內外交易所代表共同探討台灣虛擬資產市場的挑戰與契機。幣託商務副總經理陳奕伶指出，隨著台灣邁入新的監管階段，若能拓展穩定幣應用與支付場景，有望為台灣帶來突破性創新。

陳奕伶表示，市場對穩定幣法案關注度日益升高，機構戶正積極將虛擬資產納入公司儲備，且嘗試使用於公司營運場景。另一方面，今年加密貨幣支付在東南亞快速普及，以穩定幣進行支付讓交易變得更高效、便利、透明，若台灣能在法規開放、支付場景取得突破，將可能成為產業發展的重要利基。

不過，她也坦言，台灣交易所仍在合規面上付出龐大成本，加上銀行對法幣金流的管控日趨嚴格，期望合規業者與銀行能在風險控管與市場發展間取得平衡，以提升法幣與數位貨幣的互通性。為強化交易安全與風險控管，幣託已自建交易監控系統，透過 AI 技術強化幣流追蹤與詐騙防制，並持續推動 VASP 聯防機制，以加強業者間合作，共同打造安全的交易環境。

