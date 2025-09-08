業界首創 國泰證券新推「生活變現、定期穩健」獲准試辦

國泰金控旗下國泰證券再祭業界創舉，與神坊資訊（小樹生活）攜手推出業界首創「生活變現、定期穩健」服務，近日獲金管會核准試辦金融科技創新實驗案，預計今（2025）年底正式推行，讓客戶手中的點數不僅能兌換商品及電子票券、折抵保費等，更多了一項創新選擇「直接透過定期定額申購股票、ETF等投資商品」，讓點數經濟賦予積極意義與價值「投資」，此項創新試辦案不僅顛覆傳統金融框架，更打造股票投資新場景，協助點數忠實用戶及小資族群無痛累積人生的第一桶金，也為國內證券市場樹立新標竿。

國泰證券總經理周冠成表示：「國泰秉持『BETTER TOGETHER共創更好』品牌精神，匯集跨集團之力，結合小樹點應用與金融投資商品，期能透過點數折抵定期定額投資的方式，達到『有感生活、無痛投資』的效果，吸引年輕小資族群在不增加生活支出與負擔的前提下，以日常生活消費累積的點數，轉為實質投資的資產。」

國泰證券表示，「小樹點」為國泰金控暨子公司統一使用的集團數位點數，提供集團客戶獎勵與企業福利的最佳體驗，並於多元場景如電商平台或生活類App等使用。預計年底試辦上線後，客戶可以透過國泰證券App以小樹點折抵台股定期定額投資金額，1點等於1元，最低門檻僅100點即可開啟投資旅程，且提供超過260檔熱門股票與ETF標的選擇，享有高彈性、低門檻的投資體驗，結合國泰證券低手續費的一大優勢，更加貼近年輕族群的理財需求。即使日後因點數用罄而暫停投資，既有投資商品仍持續存在，待點數再次累積達一定門檻時，投資人可隨時透過App恢復投資，操作流程直覺易上手，讓「存點」變「存股」，小資族也能輕鬆成為存股達人。

主管機關自2017年開放國內券商開辦「台股定期定額」服務起，投資金額從一年12億元，一路飆升至2024年1,625億元，成為受投資人高度迴響的「市場顯學」。國泰證券身為首批提供「台股定期定額」服務的券商，持續深耕市場多年，2024年總累積扣款金額達641億元、市占率近40%，穩坐領導品牌地位。此次創新試辦象徵國泰證券打造多元數位投資服務的重要里程碑，展望未來，國泰證券期望持續強化集團內部資源整合效益，打造更具互通性與黏著度的用戶生態圈，建立日常消費與穩健投資的正向循環，實現「投資變簡單、生活更有感」的承諾。