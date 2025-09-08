快訊

安泰銀行參與永續博覽會 以一艘獨木舟開展跨界綠色對話

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
安泰銀行參與「2025亞太永續博覽會」以「安泰金融教育館」為主題，規劃主軸「金融Ｘ教育，攜手種下永續希望的種子」，將透過三大主題邀請民眾一同探索「永續行動」與「金融教育」的連結。安泰銀行／提供
真實的獨木舟被搬進台北世貿一館，不是為了運動比賽，而是安泰銀行(2849) 在「2025亞太永續博覽會」精心打造的驚喜亮點。安泰銀行本次以「安泰金融教育館」為主題，規劃主軸「金融Ｘ教育，攜手種下永續希望的種子」，不僅展現多年深耕公益與教育的行動成果，更邀請長期支持的公益夥伴「孩子的書屋」，將承載無數故事的獨木舟帶到展場，結合VR科技，帶領民眾沈浸體驗划行的樂趣。這場展覽，就像一趟跨界旅程──從金融教育到公益陪伴，從博覽會展館划進孩子的夢想河流。

安泰銀行指出，9月11日至9月13日於台北世貿一館展出的「2025亞太永續博覽會」，安泰銀行在506展區，將透過三大主題，邀請民眾一同探索「永續行動」與「金融教育」的美好連結，完成主題體驗任務，還有機會獲得限量好禮。

安泰銀表示，永續展區三大主題如下；主題1-永續行動教室：重現安泰銀行多年公益足跡，播放歷年紀錄片與「公益大事紀」。從弱勢孩童教育資源、永續金融教育行動，到偏鄉關懷服務，每一幕都是安泰陪伴社會的真實紀錄。

主題2-金融教育實驗室：以「金融Ｘ教育」為核心設計互動遊戲，把金融業日常的永續金融議題及觀念轉化為生活化的互動體驗遊戲，民眾不僅能互動「玩遊戲」，更能把金融素養「帶回家」，寓教於樂、深植於心。

主題3-課後書屋：安泰銀行與公益夥伴「孩子的書屋」攜手多年，長期支持偏鄉孩子的課後陪伴與適才技能培育。這次，邀請「孩子的書屋」將一艘真實的獨木舟搬進展館，結合VR眼鏡帶來沉浸式划行體驗。現場還有愛心義賣與音樂表演，讓大家一邊感受孩子們的天真活力，一邊用行動支持偏鄉教育。

安泰銀行相信，公益不只是捐助，更是一種陪伴。金融不僅能推動經濟發展，更能轉化為社會的溫暖能量。多年來，安泰銀行持續透過資源挹注和實際行動，與「孩子的書屋」一起在偏鄉播下教育的種子，這些陪伴，讓孩子能在書本裡築夢、在音樂裡歡笑，甚至在獨木舟的划行中，看見自己的方向與未來。

安泰銀行表示，這是一場「金融X教育X永續」的跨界合作交流，更是一場「公益嘉年華」──從教育到行動，從金融到陪伴，安泰銀行邀請民眾一起划向永續未來，讓希望的種子在每一個角落生根發芽茁壯。

