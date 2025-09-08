國泰人壽推「美愛康盈」美元利變保單 四大給付特色減輕癌友負擔

癌症已連續43年高居國人十大死因之首，根據台灣癌症基金會調查發現，癌友自費醫療的比例約64％，有66％的癌友自費藥物負擔超過30萬元，更有超過2成的癌友負擔高達百萬以上，讓許多家庭背負沉重壓力。為兼顧癌症保障、資產傳承需求，國泰金控（2882）旗下國泰人壽推出新一代美元利變型保單「國泰人壽美愛康盈利率變動型美元終身保險（定期給付型）（外溢型）」（下稱「美愛康盈」），為罹癌保戶提供四大給付，包括提前給付保險金、續期保費豁免、類信託分期定期給付保險金，以及搭配「FitBack健康吧」完成指定任務，享有保費折扣。

國泰人壽商品部協理張孝旭表示，利變型商品長期以來被視為資產傳承及保障家人的最佳工具，國壽致力於開發多功能的創新商品，滿足客戶多元需求。「美愛康盈」便是期望幫助保戶在人生不同階段，都能兼顧自身與家人的守護，尤其及早布局癌症保障，才能面對罹癌時的高額自費醫療支出與生活負擔，減輕罹癌後的財務衝擊。

「美愛康盈」具提前給付機制，第二年保單年度起保戶如不幸初次罹患重度癌症，可提前給付保險金，以因應癌症初期發生的大筆醫療花費；第二年保單年度起若於繳費期間罹患重度癌症，還可豁免剩餘續期保費，減輕罹癌後的經濟負擔。除提前給付保險金，剩餘保險金可持續透過宣告利率機制累積資產，協助民眾兼顧資產傳承的需求。此外，高倍數的身故保險金，可選擇「類信託」的分期定期給付方式，由保險公司按約定給付受益人保險金，延續身後財富傳承，照顧心愛的家人。

國壽表示，以40歲男性投保基本保險金額100萬美元為例，繳費10年期，每年實繳保險費35,616美元（含4％保險費折減），假設宣告利率每年皆為4.25％，且增值回饋分享金選擇「增購保額」方式，保額將逐年依宣告利率累計增加，若被保險人健康平安直到於80歲身故，其身故保險金為128萬3,966美元，保障倍數約為總繳保險費的3.6倍。

在相同投保條件下，若被保險人不幸在45歲時罹患重度癌症，可提前給付基本保額的20％（20萬美元），助其應變罹癌後的醫療支出、填補家庭經濟缺口，剩餘續期4年的保費可豁免。罹癌後若於80歲身故，其身故保險金為90萬740美元，加計已提前給付的保險金，總領保險金為110萬740美元，保障倍數約為總繳保險費的5.15倍 ，協助保戶豁免保費仍繼續享有高保障，且同時達到身故資產傳承目的。

為鼓勵保戶提早啟動健康管理，「美愛康盈」結合「FitBack健康吧」健康計劃，凡於契約有效期間完成指定健康任務，並累積任務值達到「樂享家」會員等級，即可享有1％保費折減；若加計轉帳折減1％及高保費折減至多2％，總計最高即可享有4％保費折扣，以實際回饋鼓勵保戶培養良好生活習慣。