元大銀行數位支付禮遇回饋 掃碼完成任務最高回饋享300元數位券

元大金控（2885）旗下元大銀行9月起推出「數位支付 禮遇回饋」活動，以推廣數位金融應用、鼓勵民眾善用行動支付，享受便捷安全的支付體驗，符合資格的客戶於活動期間透過元大行動銀行APP使用「台灣Pay」掃碼功能完成指定任務，即可獲得新台幣100元數位券回饋，三項任務合計最高可享300元數位券。此次活動將分別涵蓋購物、繳費與繳稅三大生活場景，讓客戶在日常消費中輕鬆賺回饋，數位生活更便利，回饋名額有限，送完為止。

元大銀行表示，即日起至2025年11月30日止，已開通元大行動銀行APP內數位券券匣（錢包）的客戶，只要於活動期間內完成「掃碼購物、掃碼繳費、掃碼繳稅」任一項任務，即可享100元數位券回饋1張，每項任務限回饋1張，活動期間最高可得3張（共300元）。

此外，同時元大銀行進一步攜手知名鮪魚料理品牌「順億鮪魚」，推出特約商店行銷活動，凡於全台指定順億鮪魚專賣店使用元大行動銀行APP出示台灣Pay付款條碼進行支付，即可享有單筆不限金額20%現金回饋，每戶回饋上限為500元，讓客戶「食」在享優惠。除了餐飲外，元大銀行也與北投中繼市場合作推出台灣Pay樂享10%回饋活動，於9月底前使用元大行動銀行APP綁定台灣Pay，在指定攤商掃碼進行支付，可享單筆交易不限金額10%現金回饋，每戶回饋上限為500元，將數位支付推廣至餐飲與日常消費場景，不僅滿足日常生活所需，也提供更多元的優惠選擇，進一步推廣數位支付的應用。

元大銀行表示，數位支付不僅是一種消費方式，更代表著安全、便利、環保的金融新模式。隨著行動支付在台灣的普及，愈來愈多消費者開始依賴非現金交易，透過行動銀行APP的即時交易紀錄與提醒，有效提升財務管理效率，降低現金交易風險。此次活動不僅能回饋客戶的日常消費，更能推廣數位支付的便利性與安全性。透過「購物、繳費、繳稅」全場景覆蓋，客戶可一站式享受即時、無現金的交易體驗，希望藉由實際消費誘因，帶動大眾習慣數位支付模式，提供民眾更多元的選擇，同時降低紙本帳單與現金流通對環境的消耗，呼應ESG永續金融的願景。