快訊

苦澀的政治咖哩：石破茂50天的孤鳥抗爭

23歲烏克蘭女在美搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

簡立峰專欄／ChatGPT之父示警AI泡沫化 解析背後盤算

元大銀行數位支付禮遇回饋 掃碼完成任務最高回饋享300元數位券

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
元大銀行「數位支付 禮遇回饋」，掃碼完成任務最高回饋300元數位券。元大銀行／提供
元大銀行「數位支付 禮遇回饋」，掃碼完成任務最高回饋300元數位券。元大銀行／提供

元大金控（2885）旗下元大銀行9月起推出「數位支付 禮遇回饋」活動，以推廣數位金融應用、鼓勵民眾善用行動支付，享受便捷安全的支付體驗，符合資格的客戶於活動期間透過元大行動銀行APP使用「台灣Pay」掃碼功能完成指定任務，即可獲得新台幣100元數位券回饋，三項任務合計最高可享300元數位券。此次活動將分別涵蓋購物、繳費與繳稅三大生活場景，讓客戶在日常消費中輕鬆賺回饋，數位生活更便利，回饋名額有限，送完為止。

元大銀行表示，即日起至2025年11月30日止，已開通元大行動銀行APP內數位券券匣（錢包）的客戶，只要於活動期間內完成「掃碼購物、掃碼繳費、掃碼繳稅」任一項任務，即可享100元數位券回饋1張，每項任務限回饋1張，活動期間最高可得3張（共300元）。

此外，同時元大銀行進一步攜手知名鮪魚料理品牌「順億鮪魚」，推出特約商店行銷活動，凡於全台指定順億鮪魚專賣店使用元大行動銀行APP出示台灣Pay付款條碼進行支付，即可享有單筆不限金額20%現金回饋，每戶回饋上限為500元，讓客戶「食」在享優惠。除了餐飲外，元大銀行也與北投中繼市場合作推出台灣Pay樂享10%回饋活動，於9月底前使用元大行動銀行APP綁定台灣Pay，在指定攤商掃碼進行支付，可享單筆交易不限金額10%現金回饋，每戶回饋上限為500元，將數位支付推廣至餐飲與日常消費場景，不僅滿足日常生活所需，也提供更多元的優惠選擇，進一步推廣數位支付的應用。

元大銀行表示，數位支付不僅是一種消費方式，更代表著安全、便利、環保的金融新模式。隨著行動支付在台灣的普及，愈來愈多消費者開始依賴非現金交易，透過行動銀行APP的即時交易紀錄與提醒，有效提升財務管理效率，降低現金交易風險。此次活動不僅能回饋客戶的日常消費，更能推廣數位支付的便利性與安全性。透過「購物、繳費、繳稅」全場景覆蓋，客戶可一站式享受即時、無現金的交易體驗，希望藉由實際消費誘因，帶動大眾習慣數位支付模式，提供民眾更多元的選擇，同時降低紙本帳單與現金流通對環境的消耗，呼應ESG永續金融的願景。

延伸閱讀

一銀推動 ESG 展現行動力

最牛一輪／AES 亮眼 元大52鍍金

元大期法說會／上半年獲利增33% 穩居期貨市場龍頭

他怨行動支付一堆「亂得要命」 眾人力推這1款：能用的地方夠多了

相關新聞

國泰人壽推「美愛康盈」美元利變保單 四大給付特色減輕癌友負擔

癌症已連續43年高居國人十大死因之首，根據台灣癌症基金會調查發現，癌友自費醫療的比例約64％，有66％的癌友自費藥物負...

元大銀行數位支付活動全面展開 推廣便捷安全金融新模式

元大銀行為推廣數位金融應用、鼓勵民眾善用行動支付，享受便捷安全的支付體驗，自2025年9月1日起推出「數位支付 禮遇回饋...

超高齡社會四大風險 遠東銀行《十樂不設》邀信託公會揭信託解方

隨著台灣正式踏入超高齡化社會，退休金是否足夠？萬一失智失能怎麼辦？這些疑慮已是每個家庭都有可能面臨的問題。為了替民眾找到...

中信金控8月獲利飆升、中信銀創歷史新高 Fed 9月降息有利後續表現

中信金控（2891）8月獲利勁揚，子公司中信銀前八月獲利年增達17%再創歷史新高，美國上週公佈就業數據慘淡，市場預期美國...

【專家之眼】已經吃乾抹淨，還裝可憐？TISA租稅優惠

台灣人口結構快速高齡化，金管會為推廣退休理財觀念，促使國人及早啟動退休準備，早於108年即推出為期兩年的「好享退專案」，...

金融三業前七月獲利探低 壽險業政策紅利退場、投資收益銳減是主因

金管會公布2025年7月金融三業（銀行、證期投信、保險業）稅前盈餘1,085億元，較上月高峰回落，月減25%，累計前七月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。