助災後家園復原 中華郵政祭保單借款與房屋修繕貸款優惠

中華郵政公司因應丹娜絲颱風及728豪雨災害，秉持以客為尊的關懷精神，自2025年9月15日起至12月31日止，為台南、高雄、嘉義（縣）市、屏東、台中、苗栗、彰化、南投、雲林、台東及花蓮等受災地區，提供保單借款和房屋修繕貸款優惠專案。

保單借款：

郵政壽險保戶須檢附保險單、要保人、被保險人身分證明文件及受災證明文件（如災害現場照片、警察、消防機關或村、里長證明文件等）。新增之保單借款免息6個月，借款優惠期間屆滿後，未償還借款自動回復適用該保單當時之借款利率；同一保單借款上限為新臺幣(以下同)20萬元。

房屋修繕貸款：

借款人年滿18歲以上，68歲以下，且具完全行為能力，須提供(本人、配偶、父母、子女或兄弟姊妹所有之房屋及其基地)位於天然災害地區內，或提供其他位於非天然災害地區內之房地為擔保品，且所提供抵押之擔保品經鑑價具相當價值者；借款人須檢附本人身分證正本、受災房屋權狀影本，以及受災地區政府機關(構)、鄉(鎮、市、區)公所、直轄市山地原住民區公所或村里長出具之受災證明文件。借款期間7年，額度20萬元至50萬元，且前6個月貸款零利率(本金緩繳，利息免息)。

有需求之民眾可至各地郵局申請(房屋修繕貸款請洽各房貸經辦局)，中華郵政並提供24小時客服專線(0800-700-365)，可善加利用。