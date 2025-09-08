超高齡社會四大風險 遠東銀行《十樂不設》邀信託公會揭信託解方

快訊

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
信託公會秘書長呂蕙容(中)與遠東銀家族信託資深顧問(右)擔任《十樂不設》Podcast來賓。遠東銀行／提供
隨著台灣正式踏入超高齡化社會，退休金是否足夠？萬一失智失能怎麼辦？這些疑慮已是每個家庭都有可能面臨的問題。為了替民眾找到解答，遠東銀行《十樂不設》Podcast邀請信託公會秘書長呂蕙容，以專業角度揭秘信託如何化身「財富守護神」，為老後生活築起防護網，讓每個人都能活得有尊嚴。

呂蕙容指出，2025年台灣65歲以上人口佔比將突破總人口比例兩成，雖然長壽是現代人的幸福象徵，但也伴隨四大「高齡風險」：包含退休後的生活保障、失能時的醫療照護、財富傳承爭議與金融詐騙，並強調信託不是富豪專屬，而是人人都能運用的保障資產工具。舉例來說，安養信託就像「財富守護者」，能確保退休生活費穩定支出；保險金信託則是「傳承利器」，可以預留稅源減少跨世代的壓力；而預開型信託更是「未來保險箱」，讓民眾提前規劃，在需要的時候一鍵啟動。

遠東銀深耕財富管理領域逾30年，從2020年成立家族辦公室，到2023年首創推出「信託守護人管家平台」，與居家安全、稅務法律、不動產管理、安養照護、生活育樂等類型服務廠商合作，提供一站式全方位服務；2024年推出《十樂不設》Podcast，搭配遠東商銀各領域投資專家，以輕鬆聊、專業答的風格，將複雜的理財知識化為人人都能聽得懂的理財實戰指南。期望未來，信託不只是理財工具，更能成為守護老後生活的小幫手；同時發揮「遠銀十樂」品牌價值中的「樂信」精神，讓專業帶有溫度，陪伴客戶走過人生的每個階段。

