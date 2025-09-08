快訊

中信金控8月獲利飆升、中信銀創歷史新高 Fed 9月降息有利後續表現

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台灣人壽和日本星野集團簽MOU 將合作開發宜蘭清水地熱 。圖／中信金控提供 朱漢崙
台灣人壽和日本星野集團簽MOU 將合作開發宜蘭清水地熱 。圖／中信金控提供 朱漢崙

中信金控（2891）8月獲利勁揚，子公司中信銀前八月獲利年增達17%再創歷史新高，美國上週公佈就業數據慘淡，市場預期美國聯準會（Fed）9月17日降息機率百分百，降息可望激勵資本市場，有利金融業後續表現。

中信金5日公告2025年8月單月稅後純益79.01億元，較前月大增逾三成，累計前八月合併稅後純益495.81億元，每股稅後純益（EPS）2.49元，在首波公布自結8月獲利的金控中，居於領先。

中信金表示，子公司中信銀8月存放款及財富管理業務動能表現良好，單月稅後純益49.95億元，累計前八月稅後純益371.75億元，較去年同期成長17%，再創歷史新高，主要受惠於放款業績與淨利差擴大，加上財富管理與信用卡業務穩健成長，帶動利息及手續費淨收益增加。

另一子公司台灣人壽8月單月稅後純益23.82億元。累計前八月獲利113.4億元，較去年同期下滑，主因美元匯率自年初以來累計貶值6.6%，導致匯兌損失增加，而保險核心業務持續成長，新契約保費較去年同期增加24%。

法人指出，美國上周五公布就業報告持續疲弱趨勢，市場現在預期聯準會9月17日會議上降息的機率達到100%。資本市場可望受降息刺激經濟因素影響而有所表現，尤其債市表現將對有大部位美元債券的銀行與壽險等獲利表現有利。

國泰人壽推「美愛康盈」美元利變保單 四大給付特色減輕癌友負擔

癌症已連續43年高居國人十大死因之首，根據台灣癌症基金會調查發現，癌友自費醫療的比例約64％，有66％的癌友自費藥物負...

元大銀行數位支付活動全面展開 推廣便捷安全金融新模式

元大銀行為推廣數位金融應用、鼓勵民眾善用行動支付，享受便捷安全的支付體驗，自2025年9月1日起推出「數位支付 禮遇回饋...

超高齡社會四大風險 遠東銀行《十樂不設》邀信託公會揭信託解方

隨著台灣正式踏入超高齡化社會，退休金是否足夠？萬一失智失能怎麼辦？這些疑慮已是每個家庭都有可能面臨的問題。為了替民眾找到...

【專家之眼】已經吃乾抹淨，還裝可憐？TISA租稅優惠

台灣人口結構快速高齡化，金管會為推廣退休理財觀念，促使國人及早啟動退休準備，早於108年即推出為期兩年的「好享退專案」，...

金融三業前七月獲利探低 壽險業政策紅利退場、投資收益銳減是主因

金管會公布2025年7月金融三業（銀行、證期投信、保險業）稅前盈餘1,085億元，較上月高峰回落，月減25%，累計前七月...

