中信金控8月獲利飆升、中信銀創歷史新高 Fed 9月降息有利後續表現

中信金控（2891）8月獲利勁揚，子公司中信銀前八月獲利年增達17%再創歷史新高，美國上週公佈就業數據慘淡，市場預期美國聯準會（Fed）9月17日降息機率百分百，降息可望激勵資本市場，有利金融業後續表現。

中信金5日公告2025年8月單月稅後純益79.01億元，較前月大增逾三成，累計前八月合併稅後純益495.81億元，每股稅後純益（EPS）2.49元，在首波公布自結8月獲利的金控中，居於領先。

中信金表示，子公司中信銀8月存放款及財富管理業務動能表現良好，單月稅後純益49.95億元，累計前八月稅後純益371.75億元，較去年同期成長17%，再創歷史新高，主要受惠於放款業績與淨利差擴大，加上財富管理與信用卡業務穩健成長，帶動利息及手續費淨收益增加。

另一子公司台灣人壽8月單月稅後純益23.82億元。累計前八月獲利113.4億元，較去年同期下滑，主因美元匯率自年初以來累計貶值6.6%，導致匯兌損失增加，而保險核心業務持續成長，新契約保費較去年同期增加24%。

法人指出，美國上周五公布就業報告持續疲弱趨勢，市場現在預期聯準會9月17日會議上降息的機率達到100%。資本市場可望受降息刺激經濟因素影響而有所表現，尤其債市表現將對有大部位美元債券的銀行與壽險等獲利表現有利。