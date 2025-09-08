美料降息台股匯市同漲 新台幣升逾1角重返30.4元
美國非農數據掀牌，遠低於市場預期，印證勞動市場顯露疲態，聯準會9月降息幾成定局，美元指數應聲走弱，台灣股匯市同步上漲，新台幣兌美元開盤旋即強升逾1角，最高觸及30.475元，重返30.4元價位。
美國公布就業數據不佳引發投資人對經濟前景的憂慮，但在聯準會降息預期升高下，美股跌幅收斂，其中與台股連動密切的費城半導體指數更是逆勢上揚1.65%。
台灣股匯市今天同步走高，台股早盤勁揚逾200點，衝破24700點關卡，將高點紀錄推進至24729.96點，再次改寫紀錄。
新台幣兌美元匯率今天以30.6元開盤，旋即展開猛烈升勢，突破30.5元關卡，最高升至30.475元，勁揚1.4角。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言