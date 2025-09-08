美料降息台股匯市同漲 新台幣升逾1角重返30.4元

快訊

中央社／ 台北8日電

美國非農數據掀牌，遠低於市場預期，印證勞動市場顯露疲態，聯準會9月降息幾成定局，美元指數應聲走弱，台灣股匯市同步上漲，新台幣兌美元開盤旋即強升逾1角，最高觸及30.475元，重返30.4元價位。

美國公布就業數據不佳引發投資人對經濟前景的憂慮，但在聯準會降息預期升高下，美股跌幅收斂，其中與台股連動密切的費城半導體指數更是逆勢上揚1.65%。

台灣股匯市今天同步走高，台股早盤勁揚逾200點，衝破24700點關卡，將高點紀錄推進至24729.96點，再次改寫紀錄。

新台幣兌美元匯率今天以30.6元開盤，旋即展開猛烈升勢，突破30.5元關卡，最高升至30.475元，勁揚1.4角。

